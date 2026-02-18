Bezpečnost na cestách za polovinu: Alza Dny přináší slevy na autokamery až 50 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

V rámci probíhající akce Alza Dny se do výrazných slev dostala široká škála elektroniky zaměřené na bezpečnost v dopravě. Řidiči automobilů i motocyklů mají nyní příležitost vybavit svá vozidla záznamovými zařízeními od předních výrobců jako Vantrue, Navitel, Mio či Lamax za zlomek původní ceny. Akce pokrývá různé segmenty, od nenápadných modelů ve zpětném zrcátku až po sofistikované systémy s GPS a 4K rozlišením.

Kamery do auta ve zpětném zrcátku

Tento typ kamer je ideální pro řidiče, kteří preferují diskrétní řešení nebránící ve výhledu. Zařízení se instalují přímo na stávající zrcátko a často plní funkci displeje pro parkovací kameru. V aktuální nabídce lze nalézt modely s vysokým rozlišením i funkcí nočního vidění.

Duální kamery do auta

Pro komplexní záznam dopravní situace jsou nejvhodnější duální kamery, které monitorují dění před i za vozidlem. To je klíčové zejména při řešení nehod typu náraz zezadu. Slevy se dotkly i prémiových setů s vysokým rozlišením.

Kamery na motorku

Specifickou kategorií jsou kamery určené pro motocykly, které musí odolávat povětrnostním vlivům a vibracím. Vybrané modely v akci nabízejí 4K rozlišení, stabilizaci obrazu a možnost trvalého napájení z USB, což ocení cestovatelé na dlouhých trasách.

Kamery do auta s GPS

Přítomnost GPS modulu v autokameře umožňuje k záznamu jízdy přidat informace o rychlosti a poloze, což může být rozhodující důkazní materiál. V této kategorii se nachází i nejvýraznější sleva celé akce – model Vantrue E360 je dostupný za poloviční cenu.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

