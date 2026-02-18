V rámci probíhající akce Alza Dny se do výrazných slev dostala široká škála elektroniky zaměřené na bezpečnost v dopravě. Řidiči automobilů i motocyklů mají nyní příležitost vybavit svá vozidla záznamovými zařízeními od předních výrobců jako Vantrue, Navitel, Mio či Lamax za zlomek původní ceny. Akce pokrývá různé segmenty, od nenápadných modelů ve zpětném zrcátku až po sofistikované systémy s GPS a 4K rozlišením.
Kamery do auta ve zpětném zrcátku
Tento typ kamer je ideální pro řidiče, kteří preferují diskrétní řešení nebránící ve výhledu. Zařízení se instalují přímo na stávající zrcátko a často plní funkci displeje pro parkovací kameru. V aktuální nabídce lze nalézt modely s vysokým rozlišením i funkcí nočního vidění.
- NAVITEL MR750 SMART (-26,9 %)
- Mio MiVue R860WD Dual 2.5K E-Mirror (-16,1 %)
- LAMAX S8 Dual (-10 %)
- NAVITEL MR255 NV (Noční vidění) (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Duální kamery do auta
Pro komplexní záznam dopravní situace jsou nejvhodnější duální kamery, které monitorují dění před i za vozidlem. To je klíčové zejména při řešení nehod typu náraz zezadu. Slevy se dotkly i prémiových setů s vysokým rozlišením.
- Dahua T5 (-15 %)
- NAVITEL MR750 SMART (-15 %)
- 70mai Dash Cam A200 set se zadní kamerou (-22,9 %)
- Mio MiVue R860WD Dual 2.5K E-Mirror (-16,1 %)
- LAMAX N10 GPS 3in1 (-19,5 %)
- Další slevy najdete zde
Kamery na motorku
Specifickou kategorií jsou kamery určené pro motocykly, které musí odolávat povětrnostním vlivům a vibracím. Vybrané modely v akci nabízejí 4K rozlišení, stabilizaci obrazu a možnost trvalého napájení z USB, což ocení cestovatelé na dlouhých trasách.
- NAVITEL R99 4K (Sony, GPS, Wi-Fi, USB napájení) (-15 %)
- MIO MiVue M820WD (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Kamery do auta s GPS
Přítomnost GPS modulu v autokameře umožňuje k záznamu jízdy přidat informace o rychlosti a poloze, což může být rozhodující důkazní materiál. V této kategorii se nachází i nejvýraznější sleva celé akce – model Vantrue E360 je dostupný za poloviční cenu.
- Vantrue E360 (-50 %)
- Vantrue N5 (-30 %)
- Nextbase Piqo 1k (-23,2 %)
- NAVITEL R99 4K (Sony, GPS, Wi-Fi, USB napájení) (-15 %)
- Nextbase Piqo 1k (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Komentáře