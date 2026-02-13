OpenAI chystá svá první AI sluchátka „Dime“

OpenAI chystá svá první AI sluchátka „Dime“2026-02-13T20:00:58+01:00
• 13. 2. 2026#Příslušenství

Zdroj: futurumgroup

OpenAI se chystá vstoupit do světa spotřební elektroniky. Podle informací z čínského webu Weibo připravuje společnost první vlastní hardware v podobě chytrých sluchátek poháněných umělou inteligencí. Produkt s kódovým názvem „Dime“ by se měl dostat na trh ještě letos.

Sluchátka od OpenAI již letos

OpenAI původně zvažovala návrh alternativního zařízení k chytrému telefonu. Původně se mělo jednat například o malý přívěsek nebo digitální pero. Tato myšlenka vycházela z dřívějších vyjádření generálního ředitele Sama Altmana, který naznačil, že nové zařízení by mělo být „klidnější a harmoničtější“ alternativou k chytrým telefonům.

openai sluchatka 2382x1574x

Ilustrační obrázek, Zdroj: GPT

Ambice navíc podpořilo i angažování Jonyho Ivea, bývalého šéfdesignéra Applu, což vzbudilo očekávání, že OpenAI pracuje na designově revolučním zařízení. Situace se ale zřejmě změnila. Podle aktuálních informací se firma rozhodla zvolit jednodušší a dostupnější variantu – sluchátka s integrovanou AI.

Konkrétní specifikace zatím nebyly zveřejněny, ale podle informací by sluchátka Dime měla být plně propojena s AI modelem OpenAI, což otevírá možnosti pro hlasové asistenty, překlad v reálném čase, nebo personalizované interakce.

Produkt je momentálně ve vývoji a na trh by měl dorazit ještě do konce letošního roku. Zároveň se spekuluje, že OpenAI plánuje pokročilejší verzi zařízení, jakmile se stabilizuje globální dodávka komponent HBM pamětí, které jsou pro AI výpočty klíčové.

Zdroj: gsmarena.com

Apple v roce 2026: Skládací iPhone, M5 čipy a konec nudy?

💡ANKETA: Co nejvíc ovlivní, jak dlouho vám mobil vydrží?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat