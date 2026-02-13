OpenAI chystá svá první AI sluchátka „Dime“

Zdroj: futurumgroup
OpenAI se chystá vstoupit do světa spotřební elektroniky. Podle informací z čínského webu Weibo připravuje společnost první vlastní hardware v podobě chytrých sluchátek poháněných umělou inteligencí. Produkt s kódovým názvem „Dime“ by se měl dostat na trh ještě letos.
Sluchátka od OpenAI již letos
OpenAI původně zvažovala návrh alternativního zařízení k chytrému telefonu. Původně se mělo jednat například o malý přívěsek nebo digitální pero. Tato myšlenka vycházela z dřívějších vyjádření generálního ředitele Sama Altmana, který naznačil, že nové zařízení by mělo být „klidnější a harmoničtější“ alternativou k chytrým telefonům.
Ambice navíc podpořilo i angažování Jonyho Ivea, bývalého šéfdesignéra Applu, což vzbudilo očekávání, že OpenAI pracuje na designově revolučním zařízení. Situace se ale zřejmě změnila. Podle aktuálních informací se firma rozhodla zvolit jednodušší a dostupnější variantu – sluchátka s integrovanou AI.
Konkrétní specifikace zatím nebyly zveřejněny, ale podle informací by sluchátka Dime měla být plně propojena s AI modelem OpenAI, což otevírá možnosti pro hlasové asistenty, překlad v reálném čase, nebo personalizované interakce.
Produkt je momentálně ve vývoji a na trh by měl dorazit ještě do konce letošního roku. Zároveň se spekuluje, že OpenAI plánuje pokročilejší verzi zařízení, jakmile se stabilizuje globální dodávka komponent HBM pamětí, které jsou pro AI výpočty klíčové.
Zdroj: gsmarena.com
