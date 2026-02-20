Do webového WhatsApp míří hovory, i video

Zdroj: Dotekomanie
Kolem komunikační platformy se netočí jen novinky, ale také kauzy, jak se ukazuje v poslední době. EU se nelíbí jednostranný přístup k AI, přičemž WhatsApp nabízí ve své podstatě jen jednu službu, a to od Meta. Než se toto vyřeší, máme zde dobrou zprávu pro uživatele, kteří používají službu i na počítači.
Podle EU Meta porušuje antimonopolní pravidla tím, že blokuje AI chatboty ve WhatsApp
Hovory ve WhatsApp
Samotná webová verze WhatsApp nabízí sice tlačítko pro volání, případně videohovory, ale po kliknutí se dozvíte, že si máte stáhnout aplikaci pro Windows. To se ale nyní začíná měnit. Web WaBetaInfo zveřejnil, že právě weboví verze dostává novou aktualizaci, která přináší možnost uskutečňovat běžné i videohovory.
V tomto případě se novinka nabízí jen u chatů mezi dvěma uživateli a ještě není k dispozici pro skupiny. Jak můžete vidět na obrázku níže, máte sice na výběr ze dvou možností, i tak je zde podpora pro sdílení obrazovky, což je tedy zajímavá možnost na webovou verzi. Kromě toho jsou hovory šifrované, tedy podporují end-to-end.
Bohužel nevíme, jak rychle se novinka bude šířit. WhatsApp ji ještě neohlásil na svém webu, ale zajisté ji uvítají ti, kdo nepoužívají nebo nemají možnost používat nativní aplikaci pro daný operační systém.
