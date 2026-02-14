Chrome pro Android s novinkou: Snadnější organizace karet díky připnutí

Chrome pro Android s novinkou: Snadnější organizace karet díky připnutí
14. 2. 2026

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mobilní webový prohlížeč Chrome v poslední době nedostal nějakou novou funkci nebo zásadnější aktualizace. Několik experimentů aktuálně běží, ale z ničeho nic došlo k zařazení jedné funkce z desktopové verze.

Trochu pořádku v chaosu

Pokud se nestaráte o Chrome na mobilu, můžete mít za chvíli desítky otevřených karet. Google sem přidal funkci archivace, takže pokud nějakou kartu delší dobu nepoužíváte, přesune se mezi neaktivní položky. Samozřejmě můžete sami přesouvat karty nebo celé skupiny do této sekce, ale i tak je někdy trochu problém najít v záplavě ostatních tu, kterou používáte nejčastěji.

Naštěstí Google nyní přidal jednu drobnou a užitečnou funkci, připnutí karet. Stačí jednoduše podržet prstem na konkrétní kartě a vybrat možnost Připnout kartu. Tím se přesune na začátek všech karet a zůstane na svém místě. Současně je označena malým špendlíkem v pravém horním rohu.

Screenshot 20260213 052011 1080x2410x Screenshot 20260213 052014 1080x2410x

Ten samý postup jde použít pro odepnutí karty. Novinka se objevuje od verze Chrome 144, ale je možné, že ji máte již dávno v prohlížeči, jen jste si ji nevšimli. Kromě toho můžete připnout i zkratky na domácí obrazovce ve vertikálním uspořádání.

