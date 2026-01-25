Google chystá nástroj pro snadný přesun dat ze Safari do Chrome na iPhonu

Zdroj: GPT
Uživatelé iPhonů se brzy dočkají nové funkce v prohlížeči Google Chrome, která jim umožní jednoduše přenést svá data ze Safari přímo do Chrome. Google tímto krokem usnadňuje přechod mezi prohlížeči a snaží se posilit svou pozici v rámci Apple ekosystému.
Přechod ze Safari do Chrome bude otázkou několika kliknutí
Podle zjištění webu The MacObserver Google pracuje na nové funkci s názvem “Safari import”, která nabídne průvodce pro přímou migraci dat mezi prohlížeči. Doposud byla podobná možnost dostupná pouze na desktopu, nově se však přesouvá i do mobilního prostředí iOS.
Import bude vycházet ze souboru ZIP, který si uživatel může vygenerovat v nastavení systému iOS v sekci Nastavení > Aplikace > Safari > Export dat prohlížeče. Chrome následně nabídne jednoduchého průvodce, ve kterém si uživatel zvolí, jaká data chce do Chrome přenést.
Podporované typy dat zahrnují hesla, platební karty, historii prohlížení a záložky. Součástí procesu bude také upozornění, že importovaná data budou uložena do uživatelova Google účtu.
Google klade důraz na bezpečnost
Po dokončení importu Chrome uživatele upozorní, že vytvořený ZIP soubor obsahuje citlivé informace, a nabídne možnost jej ihned odstranit. Tím se snižuje riziko zneužití dat. Funkce se aktuálně testuje v rámci beta verze Chrome 145 přes TestFlight. Jelikož stabilní verze Chrome je aktuálně 144, lze očekávat, že se nástroj dostane mezi běžné uživatele během několika týdnů.
Konkurenční boj o uživatele iOS pokračuje
Google tímto krokem reaguje na dlouhodobý trend, kdy většina uživatelů iPhonů dává přednost nativnímu prohlížeči Safari. Díky snadné migraci dat může nyní Chrome oslovit větší množství uživatelů, kteří dosud váhali s přechodem kvůli složitému přenášení dat. Funkce může být atraktivní zejména pro ty, kteří již používají Google Chrome na jiných zařízeních a chtějí mít svá data synchronizovaná napříč platformami.
