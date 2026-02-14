Hledáte-li cestu, jak se dostat k produktům Apple za výhodnější ceny, aktuální nabídka autorizovaného prodejce iSTYLE stojí za pozornost. Prodejce přecenil široké spektrum zařízení od tabletů přes počítače až po nejnovější telefony. V některých případech, zejména u vyšších paměťových variant loňských modelů nebo u profesionálních tabletů, se úspora pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, co aktuální výprodej nabízí.
Apple Mac: Čipy M4 a M2 za nižší ceny
V kategorii počítačů se slevy dotkly jak základních modelů Air, tak profesionálních strojů. Zajímavou volbou je MacBook Air s čipem M2, který i dnes nabízí více než dostatečný výkon pro běžnou práci, nyní s cenovkou blížící se hranici 20 tisíc korun. Pro náročné uživatele je v nabídce MacBook Pro s nejnovějším čipem M4 se slevou 23 %.
- MacBook Air 13″ s čipem M2
- Původní cena: 24 990 Kč
- Nová cena: Od 21 990 Kč
- Sleva: 12 %
- Odkaz na produkt
- MacBook Air 13″ s čipem M4
- Původní cena: 27 990 Kč
- Nová cena: Od 24 990 Kč
- Sleva: 11 %
- Odkaz na produkt
- MacBook Pro 14″ s čipem M4
- Původní cena: 55 990 Kč
- Nová cena: Od 42 990 Kč
- Sleva: 23 %
- Odkaz na produkt
- Další slevy najdete zde
Apple iPad: Výrazný propad ceny u iPadu Pro
Největší procentuální slevu v rámci tabletů lze nalézt u iPadu Pro s čipem M4. Tento model, který představuje špičku v nabídce Apple, zlevnil o 41 %, což v absolutních číslech znamená úsporu 26 000 Kč. Zlevněny byly i dostupnější modely iPad Air a základní iPad 10. generace (A16).
- iPad A16
- Původní cena: 8 890 Kč
- Nová cena: Od 8 290 Kč
- Sleva: 7 %
- Odkaz na produkt
- iPad Air 11″ s čipem M3
- Původní cena: 16 490 Kč
- Nová cena: Od 15 490 Kč
- Sleva: 6 %
- Odkaz na produkt
- iPad Pro 11″ s čipem M4
- Původní cena: 62 990 Kč
- Nová cena: Od 36 990 Kč
- Sleva: 41 %
- Odkaz na produkt
- Další slevy najdete zde
Apple iPhone: Slevy na iPhone 15 i nejnovější řadu 16
Nejširší nabídka zlevněných produktů se týká telefonů. iSTYLE nabízí za snížené ceny loňské modely iPhone 15, kde u verzí s vyšší pamětí (512 GB) dosahují slevy až 44 %. Akce se však vztahuje i na aktuální generaci iPhone 16, včetně modelů Pro a novinky iPhone Air.
- iPhone 15 128GB
- Původní cena: 17 490 Kč
- Nová cena: Od 15 490 Kč
- Sleva: 11 %
- Odkaz na produkt
- iPhone 15 Plus 512GB
- Původní cena: 31 990 Kč
- Nová cena: Od 17 990 Kč
- Sleva: 44 %
- Odkaz na produkt
- iPhone 16 128GB
- Původní cena: 19 990 Kč
- Nová cena: Od 17 990 Kč
- Sleva: 10 %
- Odkaz na produkt
- iPhone 16 Pro
- Původní cena: 44 990 Kč
- Nová cena: Od 35 990 Kč
- Sleva: 20 %
- Odkaz na produkt
- iPhone 16 Pro Max
- Původní cena: 41 990 Kč
- Nová cena: Od 33 990 Kč
- Sleva: 19 %
- Odkaz na produkt
- Další slevy najdete zde
Apple Watch a AirPods: Příslušenství za výhodnější ceny
Výprodej uzavírá kategorie nositelné elektroniky a audia. V nabídce jsou titanové Apple Watch Series 11 i odolné Ultra 3 se slevou 1 000 Kč. Z audio sekce stojí za zmínku AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku nebo prémiová sluchátka AirPods Max.
- Apple Watch Ultra 3
- Původní cena: 21 990 Kč
- Nová cena: Od 20 990 Kč
- Sleva: 5 %
- Odkaz na produkt
- AirPods 4 s ANC
- Původní cena: 4 990 Kč
- Nová cena: 4 290 Kč
- Sleva: 14 %
- Odkaz na produkt
- AirPods Max
- Původní cena: 13 990 Kč
- Nová cena: 12 190 Kč
- Sleva: 13 %
- Odkaz na produkt
Komentáře