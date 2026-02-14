Levnější Apple zařízení? iSTYLE má slevy až 44 % na iPhony i MacBooky KOMERČNÍ ČLÁNEK

Hledáte-li cestu, jak se dostat k produktům Apple za výhodnější ceny, aktuální nabídka autorizovaného prodejce iSTYLE stojí za pozornost. Prodejce přecenil široké spektrum zařízení od tabletů přes počítače až po nejnovější telefony. V některých případech, zejména u vyšších paměťových variant loňských modelů nebo u profesionálních tabletů, se úspora pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, co aktuální výprodej nabízí.

Apple Mac: Čipy M4 a M2 za nižší ceny

V kategorii počítačů se slevy dotkly jak základních modelů Air, tak profesionálních strojů. Zajímavou volbou je MacBook Air s čipem M2, který i dnes nabízí více než dostatečný výkon pro běžnou práci, nyní s cenovkou blížící se hranici 20 tisíc korun. Pro náročné uživatele je v nabídce MacBook Pro s nejnovějším čipem M4 se slevou 23 %.

Apple iPad: Výrazný propad ceny u iPadu Pro

Největší procentuální slevu v rámci tabletů lze nalézt u iPadu Pro s čipem M4. Tento model, který představuje špičku v nabídce Apple, zlevnil o 41 %, což v absolutních číslech znamená úsporu 26 000 Kč. Zlevněny byly i dostupnější modely iPad Air a základní iPad 10. generace (A16).

Apple iPhone: Slevy na iPhone 15 i nejnovější řadu 16

Nejširší nabídka zlevněných produktů se týká telefonů. iSTYLE nabízí za snížené ceny loňské modely iPhone 15, kde u verzí s vyšší pamětí (512 GB) dosahují slevy až 44 %. Akce se však vztahuje i na aktuální generaci iPhone 16, včetně modelů Pro a novinky iPhone Air.

Apple Watch a AirPods: Příslušenství za výhodnější ceny

Výprodej uzavírá kategorie nositelné elektroniky a audia. V nabídce jsou titanové Apple Watch Series 11 i odolné Ultra 3 se slevou 1 000 Kč. Z audio sekce stojí za zmínku AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku nebo prémiová sluchátka AirPods Max.

  • Apple Watch Ultra 3
    • Původní cena: 21 990 Kč
    • Nová cena: Od 20 990 Kč
    • Sleva: 5 %
    • Odkaz na produkt
  • AirPods 4 s ANC
  • AirPods Max
    • Původní cena: 13 990 Kč
    • Nová cena: 12 190 Kč
    • Sleva: 13 %
    • Odkaz na produkt

Další slevy najdete zde

