Březnová akce na recyklaci starých mobilů pod záštitou Zásilkovna a Remobil

Zdroj: Zásilkovna
Každou chvíli se představí nějaký nový mobilní telefon, přičemž každou sekundu se prodá po celém světě 57 mobilů. Například v Česku je každý rok 3 miliony nových mobilů. Samozřejmě je otázkou, co se děje s těmi starými. Sice některé společnosti je vykupují, případně nabízejí akce, kdy vám za odevzdání starého mobilu sníží cenu nového, ale není to tak časté, tedy z pohledu uživatelů. Dle analýz je v Česku v domácnostech odloženo 12 milionů mobilů, které se nepoužívají.
V rámci EU se do recyklace dostane každý desátý přístroj a v 18 % dojde k prodeji nebo darování někomu jinému. V rámci EU končí v běžném odpadu 2 % mobilů, ale v Česku je toto číslo vyšší, 6 %. Právě recyklace těchto zařízení je ale důležité, zejména z pohledu vzácných kovů, které se mohou extrahovat a znovu použít. Proto vznikají nejrůznější iniciativy na recyklaci. Nyní se jedna taková rozbíhá.
Zásilkovna a Remobil
Obě zmíněné společnosti startují 2. března akci, kdy budete moci zdarma odevzdat mobil k recyklaci, přičemž stačí mobil dát do krabičky, obalit novinami, zalepit a odevzdat na jakékoliv kamenné místo Zásilkovny. K tomu budete potřebovat jen znát kód 98 765 259. Následně se Zásilkovna postará o zbytek společně s firmou Remobil.
„Češi dlouhodobě patří mezi země s nadprůměrnou mírou třídění běžného odpadu. U mobilních telefonů ale naše disciplína výrazně polevuje, a proto je zde velký nevyužitý potenciál. Díky recyklaci můžeme znovu využít mnoho surovin pro další výrobu, takže je není nutné těžit – ať už jde třeba o měď, stříbro nebo zlato použité ve spojích a konektorech telefonu. Navíc oblíbené pobočky Zásilkovny jsou na každém rohu, takže odevzdání je jednoduché. Loni se v celém projektu Remobil podařilo sebrat přes 51 tisíc mobilů, což v přepočtu znamená téměř dva miliony litrů uspořené pitné vody a přes 136 tun ekvivalentu CO₂ se nedostane do ovzduší,“ vysvětluje Jiří Šmejkal, manažer projektu Remobil.
Navíc z každého odevzdaného mobilu bude darováno 10 Kč spolku Silou hlasu, který se věnuje zlepšování života zdravotně znevýhodněným, který pomáhá k ovládání počítače a domácnosti pomocí hlasu. Celá akce probíhá do 31. března.
„Spolupráce s Remobilem si vážíme, cílem je i letos vybrat co nejvíce starých telefonů a omezit tak dopady výroby nových mobilů na přírodu. Z každého odevzdaného telefonu jde deset korun pro spolek Silou hlasu. Ten učí lidi s omezenou hybností rukou ovládat počítač hlasem, aby mohli lépe fungovat v běžném životě. Po kurzu jim navíc pomáhá najít práci,“ říká Vladimír Soukup, ředitel pro produkt a marketing skupiny Packeta, kam patří i Zásilkovna.
Komentáře