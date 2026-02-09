Představení iPhonu 17e se konečně blíží

Apple iPhone 16e | Zdroj: Apple
Velmi očekávaná novinka z dílny kalifornského Applu stojí na prahu oficiálního představení a již nejbližší dny přinesou model s názvem iPhone 17e. Mobilní přírůstek samozřejmě naváže na svého předchůdce z února loňského roku, kterému výrobce rovněž nevěnoval žádnou tradiční konferenci. Nejnovější únik od agentury Bloomberg potvrzuje první dříve spekulované změny.
Naplní předpoklady
Zařízení se nezbaví nálepky nejlevnějšího iPhonu, přičemž poslední vydaná zpráva slibuje totožnou prodejní cenu, jako začínal poslední iPhone 16e. Každopádně první změna proběhne u čipsetu, kam výrobce nasadí nový čip A19 dostupný u iPhonu 17. Další uživatelsky kvitovaným prvkem se stane podpora bezdrátového nabíjení MagSafe.
Dále Apple do nitra hodlá integrovat vlastní modem C1X, který se zaslouží nejen o stabilnější připojení. Navíc čip N1 přidá podporu nových síťových standardů Bluetooth 6.0 nebo Wi-Fi 7. Nakonec ještě zůstává nejasná situace kolem vyhlíženého výřezu Dynamic Island a zvětšení kapacity interního úložiště u základní konfigurace ze 128 GB na 256 GB.
iPhone 17e s 256GB úložištěm za 599 dolarů by teoreticky mohl ukousnout znatelnou část prodejního koláče u iPhonu 16 se 128GB úložištěm za 699 dolarů. Nejbližší dny s největší pravděpodobností uzavřou tento kruh.
