iPhone 16e oficiálně, nástupce řady SE. Cena začíná na 16 990 Kč

Poslední iPhone SE (recenze) přišel na trh v roce 2022 a od té doby se objevilo několik spekulací o nástupci. Až v poslední době se začalo více spekulovat a objevovaly se náznaky z důvěryhodných zdrojů. Dnes jsme se konečně dočkali a máme zde další generaci, konkrétně se jedná o čtvrtý model v řadě. Ten první se objevil v roce 2016. Kromě výrazných změn jsme se dočkali i nového názvu, iPhone 16e.

iPhone 16e už bez ikonického prvku

Předchozí tři modely si držely jeden ikonický prvek, domovské tlačítko pod displejem. Nejnovější přírůstek ale nic takového nemá, takže neobsahuje ani TouchID, tedy čtečku otisků prstů. Místo toho se zde nabízí značný výřez v displeji ukrývající technologii FaceID pro pokročilé rozpoznání obličeje.

S tím je také spojena výměna displeje. Apple upustil od LCD a nasadil rovnou AMOLED panel s úhlopříčkou 6.1 palců a s rozlišením 2532 x 1170 pixelů. Co si ale novinka zachovává, je počet kamer na zadní straně. iPhone 16e dostal jeden 48MPx senzor s optickou stabilizací obrazu. Přední strana má 12MPx snímač.

Nejde ale jen o jiné specifikace a některé technologie. Došlo na změnu konstrukce, ale nejde jen o tvar, mobil je vybaven i bezdrátovým nabíjením. O výkon se zde stará Apple A18 z iPhonů 16 a základní verze má 128GB úložiště. V případě konektivity je zde 5G, WiFi 6 a samozřejmě USB C, ale jedná se o standard USB 2.0.

Mobil má multifunkční tlačítko, stereo reproduktory a dokonce i podporu satelitních SOS zpráv. Novinka má ale jedno prvenství. Obsahuje modem Apple C1, který zajišťuje právě mobilní připojení. Společnost tak po dlouhé době nepoužila řešení od Qualcommu.

Možná je škoda, že Apple spíše neudělal evoluci původního designu a jen zvolil recyklaci staršího iPhone 14. Už jen představa, že by byl použit design iPhone SE z roku 2022, jen by došlo na značnou modernizaci, tak by se mohlo jednat o lákavější mobil.

Začátek předobjednávek je naplánován na 21. února a přímá dostupnost je nastavena od 28. února. Ceny jsou následující:

128 GB – 16 990 Kč

256 GB – 19 990 Kč

512 GB – 25 990 Kč

