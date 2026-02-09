Nové Xiaomi je stále jen za 8 440 Kč. Má špičkových 200 Mpx a 120 Hz KOMERČNÍ ČLÁNEK

Řada Redmi Note 15 patří k těm nejúspěšnějším novinkám letošního roku. Telefony představené v lednu si okamžitě získaly pozornost díky skvělé výbavě a hlavně cenám, které jen těžko hledají konkurenci. Není se čemu divit, už předchozí generace byla doslova bestsellerem a nová řada na ni velmi úspěšně navazuje.

Základní model startuje už na pouhých 3 980 Kč a úplně nejlepší Redmi Note 15 Pro+ klesá pod 8,5 tisíce. Už jen do 18. února získáte v Mobil Pohotovosti novinky za zvýhodněné ceny, a navíc i s několika dárky.

Nástupce bestselleru

Modely řady Redmi Note 15 staví na tom, co fungovalo u té předchozí. Velký a kvalitní displej, solidní výkon pro každodenní používání i zábavu, dlouhá výdrž baterie a velmi dobré fotoaparáty ve své cenové třídě. Díky tomu jsou ideální volbou pro každého, kdo chce solidní telefon bez zbytečně vysoké investice.

Obzvláště lákavý je nejšpičkovější Redmi Note 15 Pro+, který za cenu pouhých 8 440 Kč přináší kvalitní 200Mpx fotoaparát, 120Hz AMOLED displej a rychlé 100W nabíjení, to potom podtrhuje obří 6 500mAh baterie. K téhle novince navíc získáte jako dárek za recenzi horkovzdušnou fritézu Xiaomi Air Fryer Essential. Stačí po nákupu zaregistrovat zařízení, napsat krátkou recenzi a po schválení vám bude dárek zaslán.

Ceny modelů:

Všechny modely získáte i s dalšími výhodami, jako je bezplatná výměna displeje během prvních 12 měsíců od nákupu, 7% ISIC sleva pro studenty, a navíc je najdete za úplně nejnižší cenu, a to už jen do 18. února.

