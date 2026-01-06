Apple chystá vylepšené AirPods Pro 3 s IR kamerami pro nové funkce umělé inteligence

Zdroj: GPT
AirPods Pro 3 jsou na trhu teprve pár měsíců. Ale již nyní se objevují informace o druhém, vylepšeném modelu, který Apple údajně plánuje uvést ještě letos. Klíčovou novinkou mají být infračervené (IR) kamery, které otevřou dveře zcela novým funkcím postaveným na Apple Intelligence.
Vylepšené AirPods 3 Pro by mohly přinést AI funkce
Současná generace AirPods Pro 3 přinesla vylepšenou kvalitu zvuku, účinnější aktivní potlačení hluku a vyšší celkový komfort. Apple však podle nejnovějších informací plánuje ještě jednu variantu této generace. Tentokrát s novou sadou pokročilých senzorů.
Podle renomovaného analytika Marka Gurmana má nová verze AirPods Pro 3 integrovat IR kamery, které budou spolupracovat s AI Apple Intelligence. Cílem je rozšířit schopnosti sluchátek tak, aby lépe rozpoznávala okolí a poskytovala lepší informace. Tzv. Visual Intelligence se má stát klíčovým prvkem těchto nových funkcí.
Díky IR kamerám budou AirPods schopné lépe interpretovat pohyb v okolí uživatele, spolupracovat s Vision Pro headsetem (pro prostorové zvukové efekty a přesné sledování směru pohledu), nebo detekovat gesta rukou pro ovládání funkcí bez nutnosti dotyku.
Uživatel s přezdívkou Instant Digital navíc naznačil, že nový model by mohl nahradit tlaková tlačítka na nožičkách sluchátek za ovládání pomocí gest. Je ale možné, že Apple zachová obě metody ovládání, což by rozšířilo možnosti interakce, aniž by došlo ke ztrátě oblíbených funkcí.
Po stránce designu se nový model údajně nebude výrazně lišit od současných AirPods Pro 3. Zůstane i kompatibilita s MagSafe nabíjením a stávajícími funkcemi. Vzhledem k přidaným senzorům se ale počítá s vyšší cenou, a Apple tak pravděpodobně nabídne dva modely AirPods Pro 3. Mělo by se tak jednat vedle aktuálně dostupné standardní verzi i o prémiovou verzi s kamerami a funkcemi pro AI. Představení nové verze se očekává letos na podzim během standardní akce Applu.
