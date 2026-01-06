Jeden z největších tuzemských e-shopů spustil akci s názvem Mega výprodej roku, která se dotýká širokého spektra elektroniky. Významnou kategorii v této slevové vlně tvoří přenosné počítače. Zákazníci mohou aktuálně pořídit výkonné herní stroje, spolehlivé pracovní stanice i variabilní dotyková zařízení za zvýhodněné ceny. Níže přinášíme přehled vybraných modelů, které se v nabídce objevily.
Herní notebooky
Segment herních notebooků se neustále vyvíjí a nabízí stále vyšší výkon v kompaktnějším těle. Aktuální nabídka zahrnuje modely vybavené moderními grafickými kartami a procesory, které zvládnou i náročné tituly. Slevy se dotkly jak robustních strojů řady ASUS TUF či ROG, tak i dostupnějších variant od Lenova.
- ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8012W Jaeger Gray kovový (-22 %)
- ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WM-NEBULA010X Eclipse Gray celokovový (-16 %)
- Lenovo LOQ 17IRX10 Luna Grey (-11 %)
- ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S9007W Jaeger Gray kovový (-17 %)
- ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LX-NEBULA030X Off Black (-11 %)
Pracovní notebooky
Pro uživatele, kteří hledají spolehlivost a efektivitu pro každodenní nasazení, je připraven výběr pracovních notebooků. V akci lze nalézt prémiové modely řady ThinkPad, které jsou známé svou odolností a kvalitní klávesnicí, ale i výkonné stanice HP Zbook vhodné pro grafiky a inženýry. Některé modely jsou navíc nabízeny s rozšířenou zárukou.
- Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Grey LTE (-22 %)
- ASUS ROG Strix G16 G615JH-NEBULA005W Eclipse Gray kovový (-14 %)
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 Black (-17 %)
- ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WM-NEBULA010X Eclipse Gray celokovový (-16 %)
- HP Zbook X G1 (-16 %)
Dotykové notebooky
Flexibilita je klíčovým parametrem u kategorie dotykových notebooků a zařízení 2v1. Tato zařízení kombinují výhody tabletu a klasického počítače, což ocení kreativci i manažeři na cestách. Výprodej zahrnuje jak konvertibilní zařízení ASUS Vivobook, tak profesionální tablety Microsoft Surface či osvědčené modely Lenovo s podporou stylusu.
- Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Grey LTE (-22 %)
- ASUS Vivobook 14 Flip TP3407SA-OLED021W Matte Gray kovový (-14 %)
- Microsoft Surface Pro 10 16GB 512GB Black for business (-20 %)
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 Black (-20 %)
- Lenovo IdeaPad Duet 5 12IRU8 Storm Grey + aktivní stylus Lenovo (-15 %)
