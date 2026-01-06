Mega výprodej roku na Alze: Výrazné slevy na herní, pracovní i dotykové notebooky KOMERČNÍ ČLÁNEK

Jeden z největších tuzemských e-shopů spustil akci s názvem Mega výprodej roku, která se dotýká širokého spektra elektroniky. Významnou kategorii v této slevové vlně tvoří přenosné počítače. Zákazníci mohou aktuálně pořídit výkonné herní stroje, spolehlivé pracovní stanice i variabilní dotyková zařízení za zvýhodněné ceny. Níže přinášíme přehled vybraných modelů, které se v nabídce objevily.

Herní notebooky

Segment herních notebooků se neustále vyvíjí a nabízí stále vyšší výkon v kompaktnějším těle. Aktuální nabídka zahrnuje modely vybavené moderními grafickými kartami a procesory, které zvládnou i náročné tituly. Slevy se dotkly jak robustních strojů řady ASUS TUF či ROG, tak i dostupnějších variant od Lenova.

Pracovní notebooky

Pro uživatele, kteří hledají spolehlivost a efektivitu pro každodenní nasazení, je připraven výběr pracovních notebooků. V akci lze nalézt prémiové modely řady ThinkPad, které jsou známé svou odolností a kvalitní klávesnicí, ale i výkonné stanice HP Zbook vhodné pro grafiky a inženýry. Některé modely jsou navíc nabízeny s rozšířenou zárukou.

Dotykové notebooky

Flexibilita je klíčovým parametrem u kategorie dotykových notebooků a zařízení 2v1. Tato zařízení kombinují výhody tabletu a klasického počítače, což ocení kreativci i manažeři na cestách. Výprodej zahrnuje jak konvertibilní zařízení ASUS Vivobook, tak profesionální tablety Microsoft Surface či osvědčené modely Lenovo s podporou stylusu.

