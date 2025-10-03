Na slavnostním eventu představila značka Dreame nové revoluční produkty

Zdroj: Dreame
25. září 2025 zůstane zapsáno jako datum, kdy se v pražském paláci Žofín konal slavnostní Launch Event značky Dreame. Na velkolepé akci byly představeny klíčové smart produkty do domácnosti, a také zcela nové produktové řady, na které se můžeme těšit.
Pokud jste si dosud značku Dreame spojovali pouze s robotickými či tyčovými vysavači, budete hodně – a pozitivně – překvapeni. Dreame v Praze dokumentovala svůj dynamický růst, a představila svou ucelenou řadu domácích spotřebičů. Ty sahají daleko za hranice produktů určených pro péči o podlahy. Během exkluzivního Launch Eventu byli návštěvníci svědky představení vize komplexní péče o domácnost, a to včetně inovativních čističek vzduchu, lednic či televizorů.
Tento event byl skvělou příležitostí spojit klíčové partnery, zástupce médií, influencery a technologické nadšence. Značka Dreame potvrdila svůj závazek přinášet neustále nové a přelomové inovace, které usnadní život všem spotřebitelům.
„Je pro mě skutečnou ctí vidět vás dnes večer v Praze v tak hojném počtu,“ zahájil svůj projev Marshall Mei, obchodní ředitel společnosti Dreame pro východní Evropu. „Příběh značky Dreame je především příběhem o domově – o tom, jak moderní technologie dokáží zjednodušit, zpříjemnit a zefektivnit každodenní život. A právě dnes večer jsme společně svědky toho, jak Dreame vstupuje do nové éry komplexního inteligentního bydlení.“
Značka aktuálně výrazně rozšířila své portfolio v oblasti kuchyňských spotřebičů a bydlení. Mezi představenými novinkami nechyběla plně integrovaná myčka DZ60 Pro, vestavná parní trouba OZ60 Pro a lednice FizzFresh™, která během sekund připraví chlazenou perlivou vodu. Milovníky kávy určitě potěšil kávovar Master SE s 30 nastaveními mletí kávy.
Zaslouženou pozornost přitáhly i další představené inovativní novinky: první AI plně invertorová pračka a sušička L9, klimatizace X WIND s technologií Dual Robotic Arm, či televizor S100 s integrovaným soundbarem a technologií Aura Mini LED.
Mezi robotickými vysavači zářila série Aqua10, která se může pochlubit několika prvenstvími – model Aqua10 Ultra Roller Complete jako první na světě používá místo statických mopovacích podložek mopovací válec AquaRoll™, zatímco model Aqua10 Ultra Track využívá kotoučový mop. Obě varianty se během mytí podlah průběžně samy čistí, aby zajistily skutečně hygienickou čistotu bez roztírání nečistot po povrchu.
Zní vám to jako robotické vysavače z budoucnosti? Dreame jde ještě dál: model Cyber10 Ultra, který se svým hyper-flexibilním ramenem dokáže zvednout a bezpečně přemístit předměty do 500 g tak, aby mu při úklidu nepřekážely, působí jako skutečné sci-fi.
Za zmínku určitě stojí i model Matrix10 Ultra, který si podle typu čištěného povrchu a nečistot sám dokáže vybrat až ze tří druhů mopovacích podložek. A ani tím vize Dreame nekončí. Hosté měli totiž možnost na vlastní oči vidět i jeden z největších hitů: prototyp robotického vysavače Cyber X, který dokáže překonávat schody. Tento model, poprvé představený na berlínském veletrhu IFA 2025 začátkem září, byl v Praze exkluzivně vystaven jako přímý důkaz toho, že Dreame posouvá hranice možného v oblasti chytré domácnosti.
Přítomné dámy potěšily nejnovější chytré produkty pro péči o vlasy (fény, stylery). Ty si mohly přímo na místě i vyzkoušet, a to dokonce za asistence profesionálních hairstylistů. Pány zase zaujaly robotické sekačky nové generace, či demonstrace bazénového vysavače, který váš bazén perfektně vyčistí, a po ukončení čištění zaparkuje na jeho okraji, abyste ho mohli jednoduše vytáhnout.
Tento event zkrátka jasně zdůraznil strategický plán společnosti Dreame, kterým je vytvoření uceleného ekosystému chytrých spotřebičů s využitím AI. Nová zařízení se posouvají od automatizace k personalizaci. Nejenom že šetří čas a práci, ale také nabízejí skvělé možnosti přizpůsobení individuálním potřebám a životnímu stylu každého zákazníka.
Prezentace na slavnostním eventu značky Dreame byly skutečně poutavé, a zákazníci v Česku i na Slovensku se mají opravdu na co těšit. Jsme rádi, že možnost zúčastnit se této akce měli i zástupci Dotekománie. O dalších zajímavých produktech vás budeme průběžně informovat.
