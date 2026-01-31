Xiaomi 17T přibližuje první únik

Xiaomi 15T | Zdroj: Mi
Série Xiaomi 15T je oficiálně venku teprve pár měsíců a již se začínají rýsovat dva nástupci, které nyní odhaluje několik na sobě nezávislých zdrojů. Čínský producent zahrnul první informace o zařízení do zdrojového kódu platformy HyperOS. Ještě předtím tyto novinky prošly certifikačním procesem u organizace GSMA k získání IMEI čísel.
Základní zástupce přinese větší kapacitu baterie, která nově nabídne velikost 6 500 mAh. Přitom rychlost nabíjecí technologie zůstane stejná – čili 67W. Hardwarová stránka se dočká výkonnějšího procesoru Dimensity 9500s z dílny MediaTeku. Záda ponesou tři objektivy fotoaparátu a hlavní slovo dostane 50MPx snímač OV50E od OmniVisionu.
K němu připojí 50MPx teleobjektiv ISOCELL JN5 od Samsungu a 13MPx ultraširokoúhlý senzor OV13B od OmniVisionu. V samotném základu se nejspíš objeví vlastní rozhraní HyperOS 3. K verzi Xiaomi 17T Pro lze připsat kódová označení 2602EPTC0G a 2602EPTC0R bez bližších podrobností. Ačkoliv zatím známe hrstku specifikací, tak výrobce už nemá moc oblastí, kde by mohl provést výraznější vylepšení. Proto spíše můžeme očekávat jen nejnutnější změny.
Poslední řada se prodává na českém trhu, takže i této nadcházející generace bychom se měli určitě dočkat u nás. Některé zdroje ze zahraničí sice hovoří o možném představení během února, ale všichni předchůdci byli uvedeni v září a říjnu. Další týdny nám napoví více.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
