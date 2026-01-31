Instagram chystá novinku pro Blízké přátele: Uživatelé se budou moci odebrat ze seznamu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Kolem Instagramu se stále něco děje a dost často se testují nejrůznější funkce a změny. V poslední době jich bylo několik, ale nyní se připravuje poměrně zajímavá novinka kolem části nazvané Blízcí přátelé.
Chybějící funkce v Blízkých přátelích
V Instagramu si již nějakou dobu můžete nastavit skupinu nazvanou Blízcí přátelé. Její hlavní smysl je v možnosti sdílení dočasných příběhů úzkému kruhu uživatelů, tedy přátel. Kdokoliv si může vytvořit tento seznam a přidat si tam kohokoliv, i bez nějakého upozornění. Že jste v něčím seznamu blízkých přátel se dozvíte tak, že u sdíleného příběhu uvidíte zelené ohraničení.
Nemůžete to ovlivnit, ani nijak zablokovat, leda že byste si zablokovali účet, aby ho druhá strana neviděla. Jak se ale podařilo zjistit, pracuje se na funkci, díky které se budete moci odebrat z něčího seznamu. Pokud tedy nebudete chtít vidět tyto dočasné příběhy s omezeným okruhem lidí, jednoduše se vyjmete ze seznamu.
Společnost Meta potvrdila, že se pracuje na této funkci, což je nezvyklé, jelikož většinou nekomentuje rozpracované funkce. Zde je asi výjimka a můžeme odhadovat, že se plánuje nasazení v brzké době.
