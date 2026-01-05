WhatsApp chystá přepracovanou záložku „Aktuality“ i pro webovou verzi. Přinese přehlednější prostředí pro statusy i kanály

Zdroj: Dotekomanie

WhatsApp připravuje sjednocení záložek pro statusy a kanály také ve své webové verzi. Přepracovaná záložka „Aktuality“ má nabídnout uživatelům známé rozhraní z mobilní aplikace přímo v prohlížeči a přinést tak konzistentní uživatelský zážitek napříč zařízeními.

WhatsApp pracuje na novém rozhraní pro Aktuality

Změna navazuje na aktualizaci pro iOS z verze 23.11.0.74, kdy WhatsApp přejmenoval původní záložku Statusy na „Aktuality“ (Updates) a připravil ji na příchod nově zavedených kanálů. V mobilní aplikaci dnes již Aktuality slouží jako centrální rozcestník pro sledování příběhů (statusů) i příspěvků z kanálů.

whatsapp aktuality 3052x2006x

Současné rozhraní WhatsApp Web, Zdroj: Dotekomanie

Na webu však obě funkce dosud zůstávaly rozdělené do dvou záložek. WhatsApp proto pracuje na přepracování webového klienta tak, aby uživatelé měli k těmto dvěma formám obsahu přístup na jednom místě – přes novou záložku Aktuality, která sjednotí rozhraní s iOS, Androidem i desktopovou aplikací pro Mac.

Co nová záložka nabídne?

V horní části záložky se zobrazí statusy od kontaktů, přehledně prezentované pomocí náhledových obrázků. Díky tomu bude možné rychle zjistit, kdo sdílel nové příběhy, a rovnou se k nim dostat. Pod touto sekcí pak uživatelé uvidí své kanály i ty, které sledují.

WA NEW UPDATES TAB FEATURE WEB 1165x910x

Budoucí rozhraní WhatsApp Web, Zdroj: WABetaInfo

Všechny budou dostupné v jednom přehledném seznamu, bez nutnosti přepínat mezi různými částmi rozhraní. WhatsApp rovněž připravuje doporučení nových kanálů, která budou odpovídat tomu, co uživatele zajímá. Podobně jako v mobilní aplikaci zde najdeme možnost prozkoumat existující kanály a rychle se připojit ke komunitám, které vás mohou zaujmout.

Po výběru konkrétního kanálu se otevře boční panel s příspěvky, které daný kanál sdílel – přesně ve stejném stylu, jaký uživatelé znají z WhatsApp pro macOS.

Kdy můžeme novinku očekávat?

Nová verze záložky Aktuality pro WhatsApp Web je zatím ve vývoji a není dostupná pro běžné uživatele. Po dokončení bude k dispozici v některé z příštích aktualizací.

Zdroj: wabetainfo.com

