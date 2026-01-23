Samsung si před únikem nepohlídal Galaxy A57 5G

Samsung si před únikem nepohlídal Galaxy A57 5G2026-01-23T09:00:15+01:00
• 23. 1. 2026#Android #Smartphony

Samsung Galaxy A56 5G | Zdroj: Samsung

Benchmark Geekbench a čínské úřady TENAA, MIIT, CCC v uplynulých dnech měly možnost otestovat nový telefon z dílny jihokorejského giganta. Telefon s označením SM-A5760 nesoucí konečný název Galaxy A57 5G o sobě prozrazuje kompletní výpis výbavy. Předchůdce v podobě Galaxy A56 5G byl představen v březnu loňského roku, takže nástupce může klidně dorazit ve stejném období.

Standard bez ambicí

Výrobce do čela zařízení posadí 6,6palcový Super AMOLED displej typu Infinity-O, který získá Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Vnitřní šasi by mohla vyplnit čipová sada Exynos 1680 nebo 8/12GB operační paměť RAM. Uživatelská data si na starost vezme 256GB interní úložiště.

A57 5G Geekbench 776x1024x

Samsung Galaxy A57 5G v Geekbench | Zdroj: Fonearena

Vedle kovového rámečku lze vyhlížet skleněná záda. Zadní stranu obsadí celkem tři objektivy fotoaparátu (50 + 12 + 5 MPx), kdežto vpředu najdete 12MPx selfie kamerku. O výdrž se postará 5 000mAh baterie podporující technologii rychlého 45W nabíjení. Od prvního startu nabídne platformu One UI 8, která pod sebou ukrývá operační systém Android 16.

Vše prozatímně uzavírá skener otisků prstů pod čelním panelem, technologie NFC, stereo reproduktory či certifikace odolnosti IP67. Poslední Galaxy A56 5G dorazilo začátkem března vedle Galaxy A26 a Galaxy A36, čili společnost Samsung se pravděpodobně bude i letos držet podobného scénáře.

Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com, gizmochina.com

