Aplikace Waze bude zobrazovat semafory
16. 12. 2025

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se může pochlubit dvěma nejpoužívanějšími službami v oblasti map a navigace na mobilech. Tou hlavní je samozřejmě Google Mapy a tou druhou je Waze. Právě u druhé jmenované jsme si zvykli, že se zpravidla objeví nějaký funkce, na které se pracuje, a jak je dokončená, objeví se v Google Mapách. Nyní je tomu naopak.

Google Mapy nově pomáhají v rámci Evropy cestovat udržitelněji

Semafory

Google Mapy již nějakou dobu umí zobrazovat umístění semaforů, ale není to jediná informace podobného charakteru v mapových podkladech a také navigaci. Jak se ale ukazuje, tak zobrazení semaforů se dostane i do aplikace Waze.

V tomto případě by se měly semafory zobrazovat jen v navigaci a pouze na trase, kterou jedete. Nebudou se zobrazovat kdekoliv okolo. Ukázku můžete vidět na snímcích obrazovek níže. Je pravdou, že Waze takové informace částečně ukazoval, ale šlo o semafory, které měly navíc i měření rychlosti. Nyní to ale vypadá, že se budou zobrazovat i běžné semafory.

waze traffic lights test 2 237x512x waze traffic lights test 1 230x512x

Zdroj: geektime

Tato novinka se zatím testuje, ale asi jen na velmi malém procentu uživatelů. Zatím nevíme, kdy se dostane do otevřeného beta testování, nebo kdy bude dostupná nová funkce všem. Možná si budeme muset počkat několik měsíců.

Zdroje: 9to5google.com, geektime.co.il

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

