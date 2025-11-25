Aktualizace Waze: používání aplikace při navigaci v Android Auto

Zdroj: Dotekomanie.cz
Využívání palubních systémů aut je bezpečnější při řízení, než samotné věnovaní se mobilnímu telefonu. I proto jsou některé funkce omezené, a to i na mobilu, pakliže je připojen k autu. Někdy se ale jedná spíše o nevýhodu, zejména když používáte bezdrátové připojení. Tímto se zabývali vývojáři Google Map a výsledkem je, že před dvěma lety povolili používání aplikace Mapy i během toho, kdy je mobil připojen k Android Auto a současně běží navigace. Nyní přichází s touto novinkou i ve Waze.
Google Mapy jde nově používat na mobilu i v Android Auto současně
Waze jako Google Mapy
Někteří uživatelé začínají hlásit, že aplikace Waze dostává aktualizaci, díky které jde používat aplikaci na mobilu, zatím co je připojena k Android Auto a je spuštěná navigace. Samotná funkce se už delší dobu objevuje u uživatelů v rámci testování, ať otevřeného nebo uzavřeného, ale až nyní se dostává mezi širší uživatelskou základnu.
Sice se může funkce jevit jako drobnost, ale má své využití, zejména pokud chcete hledat něco konkrétního v aplikaci a nechcete využívat virtuální klávesnici na displeji svého auta, případně potřebujete zkopírovat informace z aplikace nebo do aplikace. Také se funkce dá využít i tak, že spolucestující může nastavit navigaci jinak nebo něco dohledávat.
Zatím ale nevíme, jestli je funkce dostupná pro všechny a pro všechny typy Android Auto. Pakliže ji máte k dispozici, dejte nám vědět do komentářů.
Zdroje: phonearena.com, reddit.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google Gemini se zlepšuje v odhalování falešného obsahu vytvořeného AI
Chrome dostane vertikální zobrazení karet (tabů)
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře