Aktualizace Waze: používání aplikace při navigaci v Android Auto
2025-11-25T09:00:36+01:00
• 25. 11. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Využívání palubních systémů aut je bezpečnější při řízení, než samotné věnovaní se mobilnímu telefonu. I proto jsou některé funkce omezené, a to i na mobilu, pakliže je připojen k autu. Někdy se ale jedná spíše o nevýhodu, zejména když používáte bezdrátové připojení. Tímto se zabývali vývojáři Google Map a výsledkem je, že před dvěma lety povolili používání aplikace Mapy i během toho, kdy je mobil připojen k Android Auto a současně běží navigace. Nyní přichází s touto novinkou i ve Waze.

Google Mapy jde nově používat na mobilu i v Android Auto současně

Waze jako Google Mapy

Někteří uživatelé začínají hlásit, že aplikace Waze dostává aktualizaci, díky které jde používat aplikaci na mobilu, zatím co je připojena k Android Auto a je spuštěná navigace. Samotná funkce se už delší dobu objevuje u uživatelů v rámci testování, ať otevřeného nebo uzavřeného, ale až nyní se dostává mezi širší uživatelskou základnu.

about time this has been my largest gripe with waze v0 rtza5kavb83g1 640x698x

Zdroj: eh_itzvictor

Sice se může funkce jevit jako drobnost, ale má své využití, zejména pokud chcete hledat něco konkrétního v aplikaci a nechcete využívat virtuální klávesnici na displeji svého auta, případně potřebujete zkopírovat informace z aplikace nebo do aplikace. Také se funkce dá využít i tak, že spolucestující může nastavit navigaci jinak nebo něco dohledávat.

Zatím ale nevíme, jestli je funkce dostupná pro všechny a pro všechny typy Android Auto. Pakliže ji máte k dispozici, dejte nám vědět do komentářů.

Zdroje: phonearena.com, reddit.com

