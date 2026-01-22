NexPhone má Android 16, Debian, Windows 11 aneb návrat Windows Phone?

Zdroj: NexPhone
Vytvořit mobilní telefon nebo nějaké takové zařízení, které může sloužit právě jako mobil a současně i jako počítač, je poměrně obtížné. Například Asus se pokoušel několik let nabídnout takové zařízení, ale nakonec se jednalo o neúspěch. Ostatně si dnes Asus dává pauzu od mobilních telefonů na nějakou dobu. Další pokusy jsme mohli vidět u Samsungu, a dokonce i takový Android má zabudovaný desktopový režim. I tak se nejedná o nějakou masovou záležitost. Máme tu projekt nazvaný NexPhone.
Tři systémy, jeden mobil
Mnoho společností, které se snaží něco podobného nabídnout, většinou přichází s upravenou verzí systému Android, která má speciální prostředí pro desktopový režim. NexPhone jde na to trochu jinak. Místo klasického řešení se zde ve své podstatě nabízí tři operační systémy.
V základu má mobil Android 16 s nadstavbou NexOS, který je navíc vybaven Linuxem v podobě Debianu. Ten běží tedy virtuálně. NexPhone jde ale restartovat a přepnout ho na Windows 11 pro ARM. Ani k tomu nepotřebujete monitor nebo nějakou desktopovou aplikaci. Výrobce uvádí, že se jedná o plnohodnotnou verzi. Za ni není potřeba platit cokoliv navíc.
Skoro by se dalo říci, že se jedná o takovou malou reinkarnaci Windows Phone, ale v tomto případě chybí prostředí pro mobily, je k dispozici jen desktopové. V balení k této novince je i dockovací stanice pro lepší propojení s monitorem, klávesnicí a dalšími periferiemi.
NexPhone se jinak dá zařadit do střední třídy, tedy co se týče výbavy. Jen tedy neočekávejte nějak silný hardware. Je zde nezvyklý procesor Qualcomm QCM6490, který patří do kategorie průmyslových a IoT. Jeho první verze přišla v roce 2021 a následně prošel modernizací v roce 2023. Například byl použit u Fairphone 5.
Mobil má nastavenou cenu na 549 dolarů, tedy cca 11 400 Kč bez daně a poplatků. Můžeme jen odhadovat, že se NexPhone brát jen jako rarita a celkově budoucnost projektu nebude nějak jistá. I tak se může jednat o zajímavé řešení pro ty, kdo rádi zkouší nové věci.
Specifikace NexPhone
- displej: 6,58 palců LCD, 1080 × 2403 pixelů, 60–120 Hz, Gorilla Glass 3
- procesor: Qualcomm QCM6490
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256 GB (podpora microSD)
- Operační systém: Android 16, Debian, Windows 11
- Dual SIM: Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 64 Mpx (hlavní, Sony IMX787)
- 13 Mpx (ultraširokoúhlý, Samsung S5K3L6XX)
- přední: 10 Mpx (Samsung S5K3J1SX)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C 3.1
- rozměry a hmotnost: 173 × 82,6 × 13,1 mm, 256 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, 18W drátové nabíjení, bezdrátové nabíjení
