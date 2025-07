Waze pracuje na sjednocení dopravních upozornění

Zdroj: Dotekomanie.cz

Navigace Waze, kterou již nějaký čas vlastní Google, je už roky oblíbená zejména díky své komunitě – řidiči sami do aplikace hlásí dopravní zácpy, nehody, překážky na vozovce i policejní hlídky. Díky tomu se stala nepostradatelným pomocníkem v každodenním provozu. Přesto má jedno slabší místo – zbytečně roztříštěná upozornění a to by se mělo brzy změnit. Waze oznámila, že pracuje na sloučení více typů varování do jednoho oznámení.

Waze chystá novinku

V současné verzi aplikace může řidič obdržet hned několik upozornění v jediném úseku – například na zpomalení, nehodu a zároveň předmět na silnici. Každé z těchto varování je oddělené a často se stane, že se zobrazí nebo ozve jen jedno z nich. To může vést k přehlednutí dalšího rizika, zvlášť ve chvíli, kdy se řidič soustředí na řízení a nemá prostor sledovat obrazovku.

Změna, kterou potvrdil zástupce týmu Waze v rámci „Waze Suggestion Box“, umožní zobrazit a oznámit více typů varování v jediném hlášení. Místo tří oddělených hlášek se tak nově může ozvat například: „Nehoda, zpomalení a překážka na silnici před vámi.“ Tím Waze nejen zjednoduší informační tok, ale také zvýší bezpečnost a včasnost reakce. Slučování upozornění se bude týkat jak vizuální podoby, tak hlasového oznámení.

Poprvé byla tato změna zmíněna již v květnu minulého roku a podle aktuálních informací se blíží reálnému vydání. Přesné datum ale Waze zatím neoznámila. Uživatelé, kteří chtějí být připraveni, by měli mít nejnovější verzi aplikace, novinka by mohla být aktivována v některé z následujících aktualizací bez dalšího oznámení.

Zatímco Waze aktivně rozvíjí svou komunitně řízenou platformu, Google Mapy se v oblasti dynamických varování stále drží konzervativnějšího přístupu. Sjednocená dopravní upozornění by dávala smysl i zde – přehlednost a efektivita totiž nejsou otázkou designu, ale uživatelské bezpečnosti. Zatím však podobnou změnu v Google Mapách společnost neoznámila.

