Tecno ukázalo Spark Go 3 před vydáním

Druhá generace modelu Spark Go od čínské společnosti Tecno dobíhá zdárně do cíle. Konec rozsáhlým únikům dal samotný výrobce, který ještě před oficiálním představením spustil produktovou stránku nástupce s názvem Spark Go 3. K oznámení totiž dojde teprve v pátek 16. ledna. Telefon dostane jak skromnou výbavu, tak i nenápadný design.
Jen pro nenáročné
Novinka si vysloužila 6,75palcový panel s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Základní výřez ve tvaru padající kapky je domovem 8MPx selfie kamerky. Uvnitř se nachází osmijádrový procesor T7250 (T615) od firmy Unisoc. Vedle 4GB operační paměti RAM (+ 4 GB virtuálně) postavili pouze 64/128GB interní úložiště.
Celkovou výdrž udává 5 000mAh článek baterie, u kterého naleznete technologii rychlého 15W nabíjení. Vzadu čeká jediný 13MPx objektiv fotoaparátu včetně přisvětlovací LED diody. Firma u operačního systému Android 15 slibuje čtyři roky trvalé plynulosti.
Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit certifikaci odolnosti IP64, infračervený port, podporu 4G sítí, snímač otisků prstů nebo hlasovou asistentku Elly. Na prodejní pulty dorazí čtyři různé varianty barev (černá, fialová, modrá, šedá). Už v následujících dnech zjistíme konečnou prodejní cenu a dostupnost v rámci jednotlivých trhů.
