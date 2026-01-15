Trh se smartphony v roce 2025 mírně rostl. Apple kraluje, Google a Nothing překvapují

Zdroj: GPT
Celosvětové dodávky chytrých telefonů vzrostly v roce 2025 pouze o 2 %, ale i to stačilo na druhý rok růstu v řadě. Apple se stal vůbec poprvé největším výrobcem smartphonů na světě, zatímco konkurence zaznamenala smíšené výsledky. Analytici však varují, že růst v letošním roce ohrozí rostoucí ceny paměťových čipů.
Rok 2025 růstu smartphonů přál
Podle předběžných dat společnosti Counterpoint Research se Apple stal pro minulý rok největším světovým výrobcem smartphonů s 20% podílem na trhu. Jinými slovy každý pátý prodaný smartphone nesl logo Applu.
Dodávky iPhonů meziročně vzrostly o 10 %, což byl největší nárůst mezi výrobci umístěnými v první pětici nejlepších. K úspěchu přispěla silná poptávka po starším modelu iPhone 16 v Japonsku, Indii a jihovýchodní Asii, zatímco iPhone 17 se začal těšit rostoucímu zájmu na klíčových trzích.
Analytici připisují silný růst také posunutému cyklu inovací způsobenému pandemií COVID-19. Mnoho uživatelů totiž v minulém roce konečně upgradovalo svá stará zařízení.
Samsung drží pozici „dvojky“ díky skládacím modelům a střední třídě
Samsung se musel spokojit s druhým místem, ale i tak vykázal solidní 5% růst. Vlajkové lodě Galaxy S25 a Galaxy Z Fold7 si vedly lépe než jejich předchůdci, což pomohlo Samsungu zejména v prémiovém segmentu.
Ve střední třídě zaznamenaly úspěch modely řady Galaxy A, které podpořily růst v globálním měřítku.
Xiaomi zůstává stabilní, vivo překonalo Oppo
Na třetím místě se udrželo Xiaomi s podílem 13 %, zejména díky stabilní poptávce v Jižní Americe a jihovýchodní Asii. Vivo meziročně vzrostlo o 3 % a vyměnilo si pozici s Oppo, které zaznamenalo pokles o 4 %. Vivo těžilo z úspěchu v Indii, zatímco Oppo bojovalo s tvrdou konkurencí v Číně a východním regionu.
Google a Nothing překvapením roku
Ačkoliv se značky Google a Nothing nedostaly do první pětky, obě dvě zaznamenaly výjimečný růst. Nothing +31 % a Google +25 %. Tyto značky si podle analytiků budují stabilní pozici, a to zejména u techničtěji orientovaných uživatelů, kteří hledají alternativu k mainstreamovým značkám.
Rok 2026: Hrozí zpomalení růstu kvůli drahým čipům
Výhled na rok 2026 už není tak optimistický. Tarun Pathak, ředitel výzkumu v Counterpoint, uvedl: „Globální trh se smartphony se v roce 2026 pravděpodobně zpomalí kvůli nedostatku DRAM/NAND pamětí a rostoucím nákladům na komponenty.</em> Výrobci čipů totiž dávají přednost AI datovým centrům před smartphony.“ Ceny smartphonů už začínají růst, a proto firma Counterpoint snížila svou předpověď dodávek pro tento rok o 3 %.
