Tecno Spark Go 2 je levná novinka s odolností

Tecno je na dnešní dobu spíše méně známý výrobce, ale nijak se nesnaží prodrat do první ligy. Spíše se soustřeďuje na cenově dostupné mobily, které se snaží něčím obohatit. To je i případ novinky Tecno Spark Go 2.

Takový slušný základ

Pokud se podíváte na základní specifikace, hned byste mobil odsoudili a poslali na trh s nejnižší možnou cenou. Tecno Spark Go 2 ale má například certifikaci IP64, takže setkání s vodou neuškodí. Dokonce jsou zde i stereo reproduktory a displej má 120Hz obnovovací frekvenci.

Ale je vidět, že se šetřilo právě na displeji, jelikož má jen HD+ rozlišení. Operační paměti a úložiště používají starší technologie a o výkon se stará UNISOC T7250 s podporou jen LTE. Baterie má standardní kapacitu 5000 mAh s podporou 15W nabíjení. Fotografická výbava není ani dobrá. Za zádech je hlavní 13MPx snímač, druhý zde není, byť to tak vypadá.

Tecno Spark Go 2 má nastavenou cenu z základní verze v přepočtu přibližně na 1740 Kč, což je skutečně dobrá cena na takovou výbavu. Jen je otázka, kdo by si takový mobil koupil. Možná by se hodil jako první zařízení pro dítě nebo jako záložní kousek.

Specifikace Tecno Spark Go 2

displej: 6,67 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 120Hz

procesor: UNISOC T7250

4GB LPDDR4X RAM

úložiště: 64 GB eMMC 5.1 + microSD

Android 15 + HiOS 15

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 13 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

infra

3.5mm audio jack, stereo

IP64

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

rozměry: 165,6 x 77 x 8,25 mm; 186 gramů

baterie: 5000 mAh + 15W

