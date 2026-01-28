O2 nasazuje nové Full 5G+ SIM karty. V aplikaci si můžete zkontrolovat, jakou máte.

Zdroj: O2
Ačkoliv technologie eSIM je zde nějakou dobu, tak to zatím nevypadá na masovější nasazení. Stále zde máme poměrně mnoho nových mobilů, které podporují jen běžné fyzické plastové karty. Možná ale operátoři začnou více tlačit na využití eSIM. O2 totiž informuje o nasazování Full 5G+ SIM karty.
rSIM je novinka, která by neměla nahradit eSIM/iSIM
Full 5G+ SIM
Ve své podstatě se nejedná o absolutní novinku, jelikož O2 začalo s nasazováním novým SIM již v říjnu minulého roku v podobě eSIM. Nová generace se mimo jiné připravuje na využívání 5G SA (Stand Alone) sítí. Není to ale jediná výhoda. O2 se snaží upozornit i na příchod kvantových počítačů, pro které nebudou starší SIM karty problémem, tedy co se týče v překonávání šifrování.
„Nová SIM karta, kterou už teď mohou využívat naši zákazníci, využívá moderní 256bitové šifrování, které je odolné i vůči budoucím kvantovým útokům. Díky speciální bezpečnostní technologii lépe chrání identitu uživatele a dokáže se bránit i sofistikovaným formám zneužití, například falešným základnovým stanicím, které se snaží „nachytat“ telefony v okolí,“ doplňuje Roman Bacík.
Nový typ SIM karet využívá pokročilejší 256bitové šifrování (předchozí generace má 128bitové), takže budou lépe chránit soukromí uživatele a budou odolnější proti sofistikovanějším metodám zneužití. Pokud máte čerstvě eSIM od O2, máte již novou generaci. Jestli jste ale roky neměnili SIM kartu, máte starý typ s horším zabezpečením.
O2 nachystalo i nástroj, abyste si mohli ověřit, jaký typ SIM máte. Najdete ho přímo v aplikaci Moje O2. Stačí si otevřít detail svého číslo, přejít do nastavením SIM/eSIM a zde se vám zobrazí stav.
O2 takto chce více méně nalákat co nejvíce uživatelů k přechodu na modernější typ eSIM, ale od léta budou k dostání i fyzické SIM karty splňující nové standardy, tedy budou připraveny i na 5G SA.
