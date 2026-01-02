Galaxy S26 dostane speciální funkci displeje na ochranu soukromí

Galaxy S25 FE; zdroj: Dotekománie
Pokud v dnešní době nechcete, aby kdokoliv kolem vás viděl něco na vašem displeji, můžete si zakoupit speciální ochranné sklo, které ztěžuje nebo zcela zamezuje viditelnost obsahu displeje z úhlu. Obsah se zobrazuje jen při přímém kolmém pohledu. Jak se ale ukazuje, nová řada Galaxy S26 dostane takovou funkci přímo.
Vyšší ochrana soukromí
V případě Samsungu jsme se již u některých modelů dočkali speciální úpravy displeje, která redukovala odlesky a odrazy. Nyní asi přišla řada na další technologickou novinku, kdy displej umožní viditelnost obsahu jen v určitém úhlu. Díky chystané nadstavbě One UI 8.5 se tato informace potvrzuje.
Přímo v nastavení bude možné určovat intenzitu a případně sílu ochrany, tedy skrytí obsahu. Na základě toho soudíme, že zde bude muset být nějaká hardwarová podpora a displeje budou mít něco jinak, případně nabídnout jinou technologii. Dokonce bude možné ochranu aktivovat přímo z panelu rychlého nastavení, případně bude možné určit, u kterých aplikací nebo situací se má aktivovat.
Pakliže se potvrdí, že se bude jednat o vymoženost Galaxy S26 série, rozhodně se bude jednat o nadstandardní funkci. Otázkou je, jestli se nezhorší jiné vlastnosti displeje, případně jestli krycí sklo s touto úpravou nebude plnit lepší práci.
Zdroje: sammobile.com, gsmarena.com
