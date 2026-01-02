Galaxy S26 dostane speciální funkci displeje na ochranu soukromí

Galaxy S25 FE; zdroj: Dotekománie

Pokud v dnešní době nechcete, aby kdokoliv kolem vás viděl něco na vašem displeji, můžete si zakoupit speciální ochranné sklo, které ztěžuje nebo zcela zamezuje viditelnost obsahu displeje z úhlu. Obsah se zobrazuje jen při přímém kolmém pohledu. Jak se ale ukazuje, nová řada Galaxy S26 dostane takovou funkci přímo.

Vyšší ochrana soukromí

V případě Samsungu jsme se již u některých modelů dočkali speciální úpravy displeje, která redukovala odlesky a odrazy. Nyní asi přišla řada na další technologickou novinku, kdy displej umožní viditelnost obsahu jen v určitém úhlu. Díky chystané nadstavbě One UI 8.5 se tato informace potvrzuje.

Přímo v nastavení bude možné určovat intenzitu a případně sílu ochrany, tedy skrytí obsahu. Na základě toho soudíme, že zde bude muset být nějaká hardwarová podpora a displeje budou mít něco jinak, případně nabídnout jinou technologii. Dokonce bude možné ochranu aktivovat přímo z panelu rychlého nastavení, případně bude možné určit, u kterých aplikací nebo situací se má aktivovat.

Samsung Galaxy S26 Ultra One UI 85 Display Privacy Tips scaled 1233x2560x Samsung Galaxy S26 Ultra One UI 85 Display Privacy Quick Setting Tip Tutorial Leak 1920x1080x

Zdroj: sammobile

Pakliže se potvrdí, že se bude jednat o vymoženost Galaxy S26 série, rozhodně se bude jednat o nadstandardní funkci. Otázkou je, jestli se nezhorší jiné vlastnosti displeje, případně jestli krycí sklo s touto úpravou nebude plnit lepší práci.

Zdroje: sammobile.com, gsmarena.com

