Technologický trh se neustále vyvíjí a kategorie přenosných zařízení prochází dynamickými změnami. Pro uživatele, kteří hledají kompromis mezi mobilitou a výkonem, jsou v současné době k dispozici zajímavé cenové nabídky. Přední tuzemský prodejce elektroniky spustil vlnu slev zaměřenou na tablety s operačním systémem Android a všestranná zařízení typu 2v1, která kombinují výhody dotykové obrazovky s fyzickou klávesnicí. Níže přinášíme výběr zlevněných modelů napříč různými kategoriemi.

Tablety

Segment klasických tabletů již dávno není jen o konzumaci multimédií. V nabídce se objevují jak prémiové modely vhodné pro kreativní práci s dotykovým perem, tak specializovaná odolná zařízení určená do náročných podmínek. Aktuální akce zahrnuje například nejnovější řadu od Samsungu nebo robustní modely značky UleFone, které disponují termokamerami či projektory. Slevy se v této kategorii pohybují okolo devíti procent.

Tablety s klávesnicí

Pro uživatele vyžadující vyšší produktivitu jsou ideální volbou takzvaná hybridní zařízení nebo tablety s odnímatelnou klávesnicí. Tato kategorie nabízí široké spektrum využití od herních strojů s vysokým výkonem, přes vzdělávací Chromebooky, až po inovativní notebooky se dvěma displeji. Tato zařízení efektivně nahrazují tradiční notebooky, přičemž si zachovávají lehkost a skladnost tabletu. Cenové zvýhodnění zde dosahuje až patnácti procent u vybraných modelů.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

