Technologický trh se neustále vyvíjí a kategorie přenosných zařízení prochází dynamickými změnami. Pro uživatele, kteří hledají kompromis mezi mobilitou a výkonem, jsou v současné době k dispozici zajímavé cenové nabídky. Přední tuzemský prodejce elektroniky spustil vlnu slev zaměřenou na tablety s operačním systémem Android a všestranná zařízení typu 2v1, která kombinují výhody dotykové obrazovky s fyzickou klávesnicí. Níže přinášíme výběr zlevněných modelů napříč různými kategoriemi.
Tablety
Segment klasických tabletů již dávno není jen o konzumaci multimédií. V nabídce se objevují jak prémiové modely vhodné pro kreativní práci s dotykovým perem, tak specializovaná odolná zařízení určená do náročných podmínek. Aktuální akce zahrnuje například nejnovější řadu od Samsungu nebo robustní modely značky UleFone, které disponují termokamerami či projektory. Slevy se v této kategorii pohybují okolo devíti procent.
- Samsung Galaxy Tab S11 12GB/256GB Gray + dotykové pero (-9 %)
- Lenovo Tab K11 Plus LTE 8GB/256GB Luna Grey (-9 %)
- UleFone Armor Pad 4 Ultra 5G Thermal black (-9 %)
- UleFone Armor Pad 5 Ultra 12GB/512GB s projektorem (-9 %)
Tablety s klávesnicí
Pro uživatele vyžadující vyšší produktivitu jsou ideální volbou takzvaná hybridní zařízení nebo tablety s odnímatelnou klávesnicí. Tato kategorie nabízí široké spektrum využití od herních strojů s vysokým výkonem, přes vzdělávací Chromebooky, až po inovativní notebooky se dvěma displeji. Tato zařízení efektivně nahrazují tradiční notebooky, přičemž si zachovávají lehkost a skladnost tabletu. Cenové zvýhodnění zde dosahuje až patnácti procent u vybraných modelů.
- ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-NEBULA057X Off Black kovový (-6 %)
- ASUS Chromebook Detachable CM3 CM3001DM2A-EDU128 Fog Silver (-12 %)
- MSI Summit 16 AI Evo A2HMTG-045CZ celokovový (záruka 3 roky) (-6 %)
- ASUS Zenbook Duo UX8406CA-OLED067X Basalt Gray (-15 %)
- HP ENVY x360 14-fc0000nc Grey Celokovový 2 roky ONSITE servis (-8 %)
