Samsung nenápadně vypustil 5G verzi Galaxy A07

Samsung Galaxy A07 5G | Zdroj: Samsung

Srpnový model Galaxy A07 4G od společnosti Samsung se dočkal stejného scénáře jako aktuální přírůstek, který právě teď přichází s podporou 5G sítí. Dnešní novinka si totiž opět nevysloužila žádnou pozornost ze strany jihokorejského giganta. Zařízení najde své místo v segmentu nižší střední třídy, kde bude vyčnívat jednoduchým designem a uspokojivou výbavou.

Neurazí ani nenadchne

Nový Galaxy A07 5G disponuje 6,7palcovým PLS LCD displejem s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Obyčejný „Waterdrop“ výřez vyplňuje 8MPx selfie kamerka. Vnitřní stránka je vyřešena osmijádrovým procesorem Dimensity 6300 a 4/6GB operační pamětí RAM. Uživatelská data pobere 128GB interní úložiště podporující až 2TB paměťové microSD karty.

samsung galaxy a07 5g 2 1440x680x

Samsung Galaxy A07 5G | Zdroj: Samsung

Zadní stranu zabírá 6 000mAh článek baterie a dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx). Od prvního spuštění běží pod operačním systémem Android 16 v rámci rozhraní One UI 8, kde výrobce dokonce slibuje 6 hlavních aktualizací. Ze zbytku výbavy můžeme ještě zmínit funkci dual-SIM, certifikaci odolnosti IP54 nebo boční skener otisků prstů.

Případní zájemci v obchodech dostanou na výběr ze dvou barev (černé, fialové). Nižší paměťovou konfiguraci pořídíte za cca 3 667 Kč a vyšší verze po přepočtu bude stát zhruba 4 000 Kč. Již nejbližší dny přinesou rozšíření oficiální dostupnosti.

