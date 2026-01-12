Bixby se vrací ve velkém stylu: Samsung chystá AI revoluci s podporou Perplexity

Bixby se vrací ve velkém stylu: Samsung chystá AI revoluci s podporou Perplexity2026-01-12T21:00:06+01:00
• 12. 1. 2026#Android #Smartphony

Zdroj: Samsung

Ještě nedávno to vypadalo, že Bixby, virtuální asistent od Samsungu, zmizí ze scény. Ale teď přichází zásadní obrat. Podle uniklých screenshotů z připravovaného One UI 8.5 dostane Bixby výrazný upgrade poháněný umělou inteligencí a možná vážně zatopí konkurenci, jako je Google Gemini.

Bixby 2.0? Nové funkce připomínají Gemini od Googlu

Mezi nejzajímavější novinky patří funkce „Circle to Ask“ – obdoba známého „Circle to Search“ od Googlu. Uživatel jednoduše zakroužkuje prstem obsah na obrazovce a Bixby nabídne kontextové informace nebo odpovědi.

Další připravovanou funkcí je „Bixby Live“, která zrcadlí možnosti Gemini Live. Uživatelé budou moci sdílet svou obrazovku s AI nebo ukázat svému telefonu okolní prostředí pomocí kamery a o všem konverzovat v reálném čase. Typicky se může jednat o dotazy typu: „Co je to za památku?“ nebo „Jaký je význam tohoto symbolu?“

Bixby AI 1323x984x

Zdroj: Droidlife

Samsung se odklání od Googlu a sází na Perplexity AI

Zásadní technologickou změnou je to, že pokročilé AI funkce nebude obstarávat Google, ale Perplexity AI. Základní systémové úkony jako zapnutí Wi-Fi nebo nastavení budíku zůstávají pod kontrolou samotné Bixby, ale vše, co vyžaduje hlubší porozumění nebo generování obsahu, bude řešit právě Perplexity.

To je velmi podobný přístup jako u Applu, kde Siri zvládá jednoduché úkoly, zatímco komplexnější dotazy přebírá ChatGPT od OpenAI.

Kdy se upgradu dočkáme?

Načasování všech těchto novinek nahrává očekávání, že Samsung oficiálně představí nové AI funkce během akce Unpacked, kde uvede řadu Galaxy S26. I kdyby šlo zatím o beta verzi nebo časně testovací fázi, je zřejmé, že vývoj je v pokročilém stádiu.

Zdroj: droid-life.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Předpovědi 2026: Apple iFold, chytré brýle, extrémní baterie

💡ANKETA: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat