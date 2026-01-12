Bixby se vrací ve velkém stylu: Samsung chystá AI revoluci s podporou Perplexity

Zdroj: Samsung
Ještě nedávno to vypadalo, že Bixby, virtuální asistent od Samsungu, zmizí ze scény. Ale teď přichází zásadní obrat. Podle uniklých screenshotů z připravovaného One UI 8.5 dostane Bixby výrazný upgrade poháněný umělou inteligencí a možná vážně zatopí konkurenci, jako je Google Gemini.
Bixby 2.0? Nové funkce připomínají Gemini od Googlu
Mezi nejzajímavější novinky patří funkce „Circle to Ask“ – obdoba známého „Circle to Search“ od Googlu. Uživatel jednoduše zakroužkuje prstem obsah na obrazovce a Bixby nabídne kontextové informace nebo odpovědi.
Další připravovanou funkcí je „Bixby Live“, která zrcadlí možnosti Gemini Live. Uživatelé budou moci sdílet svou obrazovku s AI nebo ukázat svému telefonu okolní prostředí pomocí kamery a o všem konverzovat v reálném čase. Typicky se může jednat o dotazy typu: „Co je to za památku?“ nebo „Jaký je význam tohoto symbolu?“
Samsung se odklání od Googlu a sází na Perplexity AI
Zásadní technologickou změnou je to, že pokročilé AI funkce nebude obstarávat Google, ale Perplexity AI. Základní systémové úkony jako zapnutí Wi-Fi nebo nastavení budíku zůstávají pod kontrolou samotné Bixby, ale vše, co vyžaduje hlubší porozumění nebo generování obsahu, bude řešit právě Perplexity.
To je velmi podobný přístup jako u Applu, kde Siri zvládá jednoduché úkoly, zatímco komplexnější dotazy přebírá ChatGPT od OpenAI.
Kdy se upgradu dočkáme?
Načasování všech těchto novinek nahrává očekávání, že Samsung oficiálně představí nové AI funkce během akce Unpacked, kde uvede řadu Galaxy S26. I kdyby šlo zatím o beta verzi nebo časně testovací fázi, je zřejmé, že vývoj je v pokročilém stádiu.
Zdroj: droid-life.com
