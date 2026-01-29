Google aktualizuje ochranu proti krádeži v Androidu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Mobilní telefony dnes neobsahují jen citlivé osobní údaje. Jsou ve své podstatě centrem pro bankovnictví, komunikaci s úřady či jinými subjekty, a také pracovními nástroji. Dnes slouží i pro odemykání domů nebo aut. Proto si zaslouží větší pozornost s ohledem na bezpečnost. Google se rozhodl vylepšit systém v ochraně proti krádeži, ale nejde jen o zpřísňování nastavení.
Více možností v ochraně
V první řadě dochází k vylepšení nebo spíše k rozšíření ověření identity. Nově se využívá u všech funkcí a aplikací, které pracují s Android Biometric Prompt. Pokud se tedy budete nacházet mimo důvěryhodné místo, například mimo domov, bude vyžadováno dodatečné ověření. Tato funkce ale není nativně zapnutá a je nutné ji v systému povolit, abyste mohli mít dodatečné ověření identity. Dá se tedy říci, že je to jen další úroveň v zabezpečení mobilu.
Google ale také provedl jednu změnu, která vám dává kontrolu nad tím, jestli se má mobil po několika neúspěšných pokusech odemknutí zamknout. Nově tuto specifickou vlastnost můžete vypnout. Současně dělá jednu změnu, co se týče počítání neúspěšných pokusů. Do nich se nebude započítávat opakované zadávání stejného znaku nebo pinu. Google takto reaguje na situace, kdy se například váš potomek snaží zadat jeden a ten samý znak opakovaně za sebou.
Dochází také k úpravě zamčení mobilu přes webovou stránku android.com/lock, kde bude ještě jedno ověření nebo dotaz navíc, aby došlo k potvrzení, že jste majitelem daného zařízení právě vy. Zde ale musíte nastavit bezpečnostní otázku na svém mobilu a také odpověď.
Poslední změna se týká zavádění automatické aktivace ochrany proti krádežím a možnosti zamknutí přes web bez nutnosti povolení funkce v některých zemích. Zatím novinka platí jen pro Brazílii, ale asi dojde k rozšíření.
