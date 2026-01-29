Kvalitní zvuk je nedílnou součástí herního zážitku, ať už jde o orientaci v prostoru během kompetitivních stříleček, nebo o pohlcující atmosféru příběhových her. V rámci aktuální akce Alza Dny, zaměřené na segment hraní a zábavy, lze nyní pořídit audio vybavení za zvýhodněné ceny. E-shop Alza.cz zlevnil vybrané modely bezdrátových reproduktorů i klasických sestav k počítači. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších nabídek v jednotlivých kategoriích.
Bezdrátové reproduktory pro flexibilní poslech
Bezdrátové reproduktory nabízejí výhodu snadné přenositelnosti a čistšího designu bez zbytečné kabeláže. V nabídce jsou jak kompaktní přenosné modely vhodné na cesty, tak i výkonnější sestavy určené primárně na stůl, které se připojují přes Bluetooth. Mezi zlevněnými produkty dominují značky YENKEE a prémiovější SteelSeries, přičemž slevy dosahují až čtvrtiny původní ceny.
- YENKEE YSP 50BK BT MAMBO S černá (-10 %)
- YENKEE YSP 2060 (-10 %)
- SteelSeries Arena 9 (-25 %)
- YENKEE YSP 1002 RGB SPARK (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Klasické reproduktory k PC s RGB podsvícením
Pro hráče, kteří preferují stabilní připojení a často i výrazný herní design, je připravena sekce klasických PC reproduktorů. Mnoho zlevněných modelů v této kategorii disponuje integrovaným RGB LED podsvícením, které vizuálně doplňuje herní sestavy. V akci jsou zastoupeny různé konfigurace od základních stereo 2.0 systémů až po pokročilejší varianty od výrobců jako Trust a YENKEE.
- YENKEE YSP 1002 RGB SPARK (-15 %)
- YENKEE YSP 2003RGB USB 2.0 (-15 %)
- Trust GXT606B JAVV RGB Speaker Set Black – černá (-20 %)
- Trust GXT609 ZOXA RGB LED Gaming Speaker Set (-5 %)
- YENKEE YSP 2025 PC (-10 %)
- Yenkee YSP 2105 (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku zlevněného herního audia v rámci akce Alza Dny naleznete na webu prodejce.
