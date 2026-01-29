Vylepšete svůj herní setup: Alza Dny přináší slevy až 25 % na bezdrátové i PC reproduktory KOMERČNÍ ČLÁNEK

Vylepšete svůj herní setup: Alza Dny přináší slevy až 25 % na bezdrátové i PC reproduktory2026-01-29T14:38:25+01:00
• 29. 1. 2026#Příslušenství

Kvalitní zvuk je nedílnou součástí herního zážitku, ať už jde o orientaci v prostoru během kompetitivních stříleček, nebo o pohlcující atmosféru příběhových her. V rámci aktuální akce Alza Dny, zaměřené na segment hraní a zábavy, lze nyní pořídit audio vybavení za zvýhodněné ceny. E-shop Alza.cz zlevnil vybrané modely bezdrátových reproduktorů i klasických sestav k počítači. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších nabídek v jednotlivých kategoriích.

Bezdrátové reproduktory pro flexibilní poslech

Bezdrátové reproduktory nabízejí výhodu snadné přenositelnosti a čistšího designu bez zbytečné kabeláže. V nabídce jsou jak kompaktní přenosné modely vhodné na cesty, tak i výkonnější sestavy určené primárně na stůl, které se připojují přes Bluetooth. Mezi zlevněnými produkty dominují značky YENKEE a prémiovější SteelSeries, přičemž slevy dosahují až čtvrtiny původní ceny.

Klasické reproduktory k PC s RGB podsvícením

Pro hráče, kteří preferují stabilní připojení a často i výrazný herní design, je připravena sekce klasických PC reproduktorů. Mnoho zlevněných modelů v této kategorii disponuje integrovaným RGB LED podsvícením, které vizuálně doplňuje herní sestavy. V akci jsou zastoupeny různé konfigurace od základních stereo 2.0 systémů až po pokročilejší varianty od výrobců jako Trust a YENKEE.

Kompletní nabídku zlevněného herního audia v rámci akce Alza Dny naleznete na webu prodejce.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Siri dostává mozek Gemini 🧠 | Revolut vs. Šmejdi | Chaos v českém 5G

💡ANKETA: Který vedlejší fotoaparát na mobilu je pro vás nejdůležitější?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat