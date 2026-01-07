Sháníte nová sluchátka k počítači, na cesty nebo na sport? Právě probíhající akce Mega výprodej roku na Alza.cz nabízí ideální příležitost k nákupu audio techniky za zvýhodněné ceny. Do slevové nabídky se dostaly desítky modelů od populárních značek jako Sony, Logitech, Razer či ASUS, přičemž ceny u vybraných produktů klesly až o 30 %. Přinášíme přehled těch nejzajímavějších nabídek z kategorií bezdrátových, radiofrekvenčních, Hi-Fi i bone conduction sluchátek, které se aktuálně vyplatí neminout.
Bezdrátová sluchátka přes hlavu
Tato kategorie cílí na uživatele hledající maximální komfort při dlouhodobém poslechu hudby či práci. Mnoho zlevněných modelů disponuje technologií ANC (aktivní potlačení hluku), která zajišťuje nerušený poslech v hlučném prostředí, a dlouhou výdrží baterie.
- LAMAX BeatComfort1 ANC (-25 %)
- Logitech Zone 300 Off-white (-23 %)
- Logitech G535 pro PS5, černá (-29 %)
- Sony Noise Cancelling WH-CH720N, černá (-15 %)
- soundcore Q30 černá (-20 %)
Radiofrekvenční sluchátka
Radiofrekvenční modely jsou preferovanou volbou především pro hráče počítačových a konzolových her. Oproti klasickému Bluetooth nabízejí stabilnější připojení s nižší latencí, což je pro kompetitivní hraní klíčové. Výprodej zahrnuje i high-end modely s pokročilými mikrofony a prostorovým zvukem.
- ASUS ROG PELTA (-25 %)
- Logitech G735 (-20 %)
- Razer BlackShark V2 Pro (2023) – White (-20 %)
- Razer BlackShark V3 Pro for PlayStation – Black (-27 %)
- Logitech G A50 X LIGHTSPEED, bílá (-15 %)
Bone Conduction – sluchátka na lícní kosti
Technologie Bone Conduction (vedení zvuku přes lícní kosti) představuje specifický segment audio zařízení. Tato sluchátka nezakrývají zvukovod, čímž umožňují uživateli zachovat si přehled o dění v okolí. Jsou proto ideální volbou pro běžce, cyklisty a další sportovce pohybující se v rušném prostředí.
- OPN Sound Swym+ (-15 %)
- OPN Sound Osso (-15 %)
- OPN Sound Dashlyte (-15 %)
- OPN Sound Chat+ (-15 %)
Hi-Fi sluchátka
Pro náročnější posluchače, kteří upřednostňují věrnou reprodukci zvuku před bezdrátovou mobilitou, je připravena nabídka v sekci Hi-Fi sluchátek. Zlevněné modely značky OneOdio nabízejí kvalitní zpracování a zvukový profil vhodný pro domácí poslech i základní studiovou práci.
- OneOdio A70 černá (-20 %)
- OneOdio A70 Pink (-30 %)
