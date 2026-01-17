Nepředstavené Realme 16 bylo objeveno v obchodě

Realme 16 | Zdroj: GSMArena
Čínská společnost Realme už v nejbližších dnech rozsekne otázku kolem základního zástupce s názvem Realme 16. Telefon v nabídce doplní dvojici 16 Pro a 16 Pro+, která dorazila teprve začátkem tohoto měsíce. Z pohledu výbavy můžeme na poměry střední třídy vyhlížet silnou sestavu, kde se ukáže nejen kvalitní displej a velká baterie.
Zaostřeno na selfie
Rovnou dva prodejci z Vietnamu kompletně odhalují nadcházející novinku Realme 16 a vedle všech specifikací máme také k dispozici fotografie. Jasnou dominantou vpředu se stane 6,57palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním ještě najdete integrovanou čtečku otisků prstů.
Po boku čipové sady Dimensity 6400 Turbo od MediaTeku postaví 8/12GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště rozšiřitelné pomocí paměťové microSD karty. I přes plastové tělo došlo k dosažení požadavků certifikace IP69K. Zadní část nese dva objektivy (50 + 2 MPx) a 7 000mAh článek baterie s podporou 60W nabíjení.
Navíc vedle snímačů vzadu nepřehlédnete speciální zrcátko, které by mělo uživatelům pomoci při focení selfie snímků přes hlavní fotoaparát. V základu běží operační systém Android 16 pod rozhraním Realme UI 7.0.
Dále do jeho seznamu patří přední 50MPx kamerka, technologie NFC, infračervený port nebo dvě barevné varianty (bílá, černá). Zařízení začnou prodávat od 2. února, takže oficiální oznámení musí proběhnout do této doby.
