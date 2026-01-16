iQOO 15 Ultra dorazí už za měsíc

iQOO 15 Ultra dorazí už za měsíc2026-01-16T22:00:00+01:00
• 16. 1. 2026#Android #Smartphony

iQOO 15 Ultra | Zdroj: Gizmochina

1

Mezi herní telefony přinese svého zástupce společnost iQOO, která pomalu finišuje s novinkou iQOO 15 Ultra. Tento telefon u nich bude vůbec prvním modelem nesoucím přívlastek Ultra. Čínský výrobce vydal již první upoutávku. Ke všemu zařízení dodnes prošlo několika certifikačními procesy a některé úniky přiblížily vybrané prvky ze seznamu specifikací.

Pro náročné hráče

U přírůstku by se měl objevit 6,85palcový LTPO AMOLED displej s 2K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon zajistí výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 z dílny Qualcommu. Díky vlastnímu hernímu čipu Q3 budou uživatelé moci například nastavovat snímkovou frekvenci nebo upravovat spotřebu energie při hraní her.

Článek baterie s kapacitou 7 000 mAh bude podporovat technologii rychlého 100W nabíjení a bezdrátové 50W nabíjení. Samotná konstrukce má splňovat požadavky certifikace odolnosti IP69. Do zadní části můžeme zatím připsat 50MPx periskopický teleobjektiv IMX882 od Sony, který nabídne 3násobné optické přiblížení.

iQOO 15 2872x1432x

iQOO 15 | Zdroj: IQOO

Mobilní hráče bez pochyb osloví vestavěný aktivní chladicí ventilátor nebo fyzické triggery na ramenou. Výpis uzavírá snímač otisků prstů pod předním panelem v ultrazvukové podobě a operační systém Android 16 v rámci platformy OriginOS 6.

Údajně nejvýkonnější iQOO model v historii značky dorazí během čínského Nového roku, takže někdy kolem 17. února. Proto se bližší podrobnosti mohou ukázat už v nejbližších dnech.

iQOO 15 Ultra 2000x2667x

iQOO 15 Ultra | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Sony auto, Bird Buddy AI a konec klasických televizí? | CES 2026

💡ANKETA: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Martin Jeřábek

VIP 16. 1. 2026, 22:10

Je velká škoda že Iqoo se u nás neprodává.

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat