iQOO 15 Ultra dorazí už za měsíc

Mezi herní telefony přinese svého zástupce společnost iQOO, která pomalu finišuje s novinkou iQOO 15 Ultra. Tento telefon u nich bude vůbec prvním modelem nesoucím přívlastek Ultra. Čínský výrobce vydal již první upoutávku. Ke všemu zařízení dodnes prošlo několika certifikačními procesy a některé úniky přiblížily vybrané prvky ze seznamu specifikací.
Pro náročné hráče
U přírůstku by se měl objevit 6,85palcový LTPO AMOLED displej s 2K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon zajistí výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 z dílny Qualcommu. Díky vlastnímu hernímu čipu Q3 budou uživatelé moci například nastavovat snímkovou frekvenci nebo upravovat spotřebu energie při hraní her.
Článek baterie s kapacitou 7 000 mAh bude podporovat technologii rychlého 100W nabíjení a bezdrátové 50W nabíjení. Samotná konstrukce má splňovat požadavky certifikace odolnosti IP69. Do zadní části můžeme zatím připsat 50MPx periskopický teleobjektiv IMX882 od Sony, který nabídne 3násobné optické přiblížení.
Mobilní hráče bez pochyb osloví vestavěný aktivní chladicí ventilátor nebo fyzické triggery na ramenou. Výpis uzavírá snímač otisků prstů pod předním panelem v ultrazvukové podobě a operační systém Android 16 v rámci platformy OriginOS 6.
Údajně nejvýkonnější iQOO model v historii značky dorazí během čínského Nového roku, takže někdy kolem 17. února. Proto se bližší podrobnosti mohou ukázat už v nejbližších dnech.
Komentáře
Martin Jeřábek16. 1. 2026, 22:10
Je velká škoda že Iqoo se u nás neprodává.