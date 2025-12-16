Realme představilo NARZO 90 5G a 90x 5G, levné a zajímavé mobily

Zdroj: Realme
Není to tak dávno, co jsme se od Realme dočkali zajímavých modelů z vyšší kategorie, ale nyní zde máme zástupce střední třídy, které i tak mají co nabídnout. Novinky se jmenují Realme NARZO 90 5G a Realme NARZO 90x 5G.
Realme GT8 Pro přichází na český trh, i ve verzi Dream Edition
Realme NARZO 90 5G a Realme NARZO 90x 5G
Jak už názvy napovídají, tak by se mělo jednat o podobné modely, jen se budou lišit specifikacemi, ale jak můžete vidět níže, tak se liší i po designové stránce. Tím vybavenějším je zde Realme NARZO 90 5G, jelikož se může chlubit rychlejším procesorem a hlavně displejem, který je typu AMOLED a má aspoň Full HD+ rozlišení. Realme NARZO 90x 5G má sice jen HD rozlišení, ale kupodivu dostal 144Hz obnovovací frekvenci. To je hodně netradiční kombinace.
Realme NARZO 90x 5G a Realme NARZO 90 5G; Zdroj: Realme
Liší se částečně i ve fotografické výbavě, ale nejedná se o foto mobily. Více možností nabízí standardní verze, stejně tak má i vyšší odolnost, která je garantovaná certifikací IP69 mimo jiné. Oba modely mají ale stejnou kapacitu baterie, konkrétně tedy 7000 mAh s podporou 60W nabíjení.
Realme uvádí jen u verze NARZO 90 5G, že dostane 3 roky plnohodnotných aktualizací systémů a čtyři roky bezpečnostních. Za méně vybavený kousek Realme NARZO 90x 5G si společnost říká u základní verze v přepočtu přibližně 3 200 Kč. Vyšší model pak začíná na cca 3 900 Kč. Pokud si mobily zachovají takové ceny i na evropském trhu, mohou se setkat s úspěchem. Poměr ceny a výbavy je velmi dobrý u obou modelů.
Specifikace
|Parametr
|realme narzo 90 5G
|realme narzo 90x 5G
|displej
|6,57 palců AMOLED, 2372 × 1080 pixelů, 120 Hz, až 1400 nitů
|6,8 palců IPS LCD, 1570 × 720 pixelů, 144 Hz, až 1200 nitů
|procesor
|MediaTek Dimensity 6400 Max
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|6/8 GB
|úložiště
|128 GB
|Operační systém
|Android 15, realme UI 6.0
|Dual SIM
|Hybridní Dual SIM (nano + nano / microSD)
|Foťáky
|
|
|Konektivita
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Beidou, USB-C
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C
|odolnost
|IP66 + IP68 + IP69
|IP65, MIL-STD 810H
|zvuk
|stereo reproduktory, Hi-Res audio
|mono reproduktor
|rozměry a hmotnost
|158,36 × 75,19 × 7,79 mm, 181 gramů
|166,07 × 77,93 × 8,28 mm, 212 gramů
|baterie a nabíjení
|7000 mAh, 60 W nabíjení
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Vybavte se chytrými technologiemi: Alza Dny přináší výrazné slevy na lokátory i příslušenství pro mobily
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře