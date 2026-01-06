Chrome pro Android konečně dostává lištu záložek

• 6. 1. 2026#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Webový prohlížeč Chrome nabízí poměrně standardní funkci, ale oproti konkurenci jeho mobilní verze zaostává. Například nepodporuje rozšíření, což Googlu mnozí vyčítají již roky. V tomto ohledu nedochází ke změně a asi budeme muset nadále čekat. Mezitím zde máme jednu novinku pro Chrome pro Android, jen tedy nebude dostupná na každém zařízení.

Lišta záložek

Právě v Chromu pro počítače se nabízí lišta záložek, kde mimo jiné jde dělat i složky, díky čemuž si uživatel může uspořádat a dát na viditelné místo své oblíbené weboví stránky, případně si takto uložit často navštěvované odkazy. Bohužel tyto záložky jsou v aplikaci pro Android dostupné jen skrze menu, přičemž se zobrazí obsah záložek.

Google dělá jednu změnu, která se dotkne zařízení s větším displejem. Právě v nastavení je možné aktivovat lištu záložek, díky čemuž se zobrazí hned pod adresním řádkem, stejně jako na počítači.

Chrome for Android bookmarks bar toggle 1382w 864hjpg 1382x864x Chrome for Android bookmarks bar 1382w 864hjpg 1382x864x

Zdroj: androidauthority

Jedná se o malé rozšíření, ale právě na větších displejích může být vhodné. Hlavně Chrome bude více vypadat jako jeho plnohodnotná verze pro počítače. Novinka plátí hlavně pro tablety a asi i pro zařízení s ohebným displejem typu Fold.

Zdroj: androidauthority.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

