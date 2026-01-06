Chrome pro Android konečně dostává lištu záložek

Zdroj: Dotekomanie.cz
Webový prohlížeč Chrome nabízí poměrně standardní funkci, ale oproti konkurenci jeho mobilní verze zaostává. Například nepodporuje rozšíření, což Googlu mnozí vyčítají již roky. V tomto ohledu nedochází ke změně a asi budeme muset nadále čekat. Mezitím zde máme jednu novinku pro Chrome pro Android, jen tedy nebude dostupná na každém zařízení.
Lišta záložek
Právě v Chromu pro počítače se nabízí lišta záložek, kde mimo jiné jde dělat i složky, díky čemuž si uživatel může uspořádat a dát na viditelné místo své oblíbené weboví stránky, případně si takto uložit často navštěvované odkazy. Bohužel tyto záložky jsou v aplikaci pro Android dostupné jen skrze menu, přičemž se zobrazí obsah záložek.
Google dělá jednu změnu, která se dotkne zařízení s větším displejem. Právě v nastavení je možné aktivovat lištu záložek, díky čemuž se zobrazí hned pod adresním řádkem, stejně jako na počítači.
Jedná se o malé rozšíření, ale právě na větších displejích může být vhodné. Hlavně Chrome bude více vypadat jako jeho plnohodnotná verze pro počítače. Novinka plátí hlavně pro tablety a asi i pro zařízení s ohebným displejem typu Fold.
Zdroj: androidauthority.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře