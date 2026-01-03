Infinix doplní řady o zástupce Note Edge

Infinix Note Edge - barevné verze | Zdroj: @infinixzero405g
Čínská firma Infinix finišuje s další mobilní novinkou, kterou v posledních dnech přibližují čím dál více na sobě nezávislé úniky. Tento telefon zařadí do modelové řady Note a v obchodech jej určitě poznáme pod přesným názvem Note Edge. K dispozici jsou jak první prvky ze seznamu výbavy, tak i fotografie připravovaného zařízení.
Uspokojí nenáročné
Přední strana by měla nabídnout AMOLED displej s 1,5K rozlišením, který navíc dostane zakřivené boční strany. Výrobce využije pár dní starý procesor Dimensity 7100 z dílny MediaTeku. Potom k němu ještě připojí 8GB operační paměť RAM nebo 256GB interní úložiště. Bateriový článek má mít kapacitu 6 500 mAh. Ovšem technologie rychlého nabíjení není zatím potvrzena.
Dovnitř předinstalují operační systém Android 16, u kterého budou lákat na tři hlavní aktualizace a pět let bezpečnostních oprav. Díky některým již vydaným certifikacím, kde nesl kódové označení X6887, můžeme také očekávat podporu 5G sítí, technologii NFC či FM rádio. Nakonec do obchodů dorazí minimálně dvě barevné varianty – stříbrná, zelená.
Představení proběhne během tohoto měsíce, kdy zjistíme zbytek informací. U Google Play Console byla testována evropská verze, a proto nelze ani vyloučit dostupnost na českém trhu.
Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, thetechoutlook.com
Samsung to zkusí znovu, chce si navrhnout vlastní CPU i GPU
