S Clicks získá váš iPhone fyzickou klávesnici

Právě přichází zajímavá novinka v kategorii příslušenství pro iPhone. Jedná se speciální „obal“ (nevím, jak přesněji to nazvat), do kterého „obléknete“ váš iPhone, a voilà – máte fyzickou klávesnici.

Řada z nás pamatuje staré tlačítkové telefony, a také svého času moderní komunikátory od Nokie či manažerské telefony od BlackBerry, které měly alfanumerickou QWERTY klávesnici. Což o to, psalo se na ní (oproti pouze číselné klávesnici, kterou měla tehdy naprostá většina mobilů) slušně, nicméně daní za to byla velikost a hmotnost.

Mnozí si možná vzpomenou na pionýry dotykových telefonů, jako byl například LG Prada, a také na skutečnou revoluci, kterou v roce 2007 přinesl první iPhone. Tehdy prakticky celý svět propadl kouzlu kapacitních displejů umožňujících multi-touch ovládání a také virtuální klávesnici.

Virtuální klávesnice

Kouzlo virtuální klávesnice je mimo jiné v tom, že je zobrazena pouze v okamžiku, kdy je třeba něco napsat, a může mít řadu podob podle toho, zda potřebuji zadávat písmena, či například pouze čísla. A i když technologie udělala velký pokrok ve formě haptické odezvy, pokud píšete delší text, pravděpodobně se shodneme na tom, že na fyzické klávesnici bychom ho dokázali napsat výrazně rychleji a také pohodlněji.

Pokud i vy patříte mezi ty, co by fyzickou klávesnici u moderních smartphonu ocenili, možná vás zaujme tato právě představená novinka. Společnost Clicks Technology představila klávesnici s názvem Clicks Creator, která je v podstatě příslušenstvím ke konkrétním modelům iPhone. K telefonu je připojena prostřednictvím Lightning nebo USB-C konektoru. To znamená, že není třeba ji nabíjet, a skrze její vlastní konektor nabíjíte právě váš iPhone.

Co umí Clicks Creator

Klávesnice Clicks Creator má 3 řady odpovídající tradiční QWERTY klávesnici, pod nimi je ještě 1 řada s mezerníkem a speciálními klávesami. Umí to, co byste od ní čekali, tj. mnohem snadnější (a rychlejší) zadávání textu. Umí toho ovšem více: například vám umožní používání klávesových zkratek. To znamená, že určité funkce můžete provádět, aniž by bylo nutné se jakkoliv dotknout obrazovky. Jedná se o funkce jako návrat na domovskou obrazovku, spuštění Vyhledávání, procházení webových stránek atp.

Příjemnou vlastností je také možnost podsvícení klávesnice.

Dostupnost

Jak již bylo uvedeno, klávesnici je možno připojit pouze k několika konkrétním telefonům. To je logické, neboť Clicks Creator obepíná tělo telefonu, a musí tedy sedět naprosto přesně. V současnosti je kompatibilní s iPhony 14 Pro, 15 Pro a 15 Pro Max.

Předobjednávky je možné provádět pouze na stránce výrobce, a to za cenu 139 dolarů. Dostupnost je od 1. února 2023.

