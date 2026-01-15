Podcast: Chytré krmítko s AI nebo chytrá Lego kostka? Nejen to přinesl CES PODCAST

Ohebný svět a oživlé stavebnice! Nová generace skládaček je tady – Samsung vytahuje Trifold a Motorola mu šlape na paty s modelem Razr Fold. Jak vypadá displej úplně bez rýhy? A proč bude vaše příští Lego chytřejší než váš starý telefon? Probereme technologii „Smart Brick“, nové příslušenství od Motoroly s podporou Bluetooth 6 a ptačí detektivy z BirdBuddy. Tohle je nálož novinek, které by vám neměly utéct.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě Buy Me a Coffee.

Předchozí díly

