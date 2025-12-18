Podcast: iPhone Air ztrácí polovinu hodnoty, ale Pixel získává AirDrop! PODCAST

Největší pozornost je věnována podpoře AirDropu na Google Pixelech, která umožňuje posílání souborů iPhonům bez nutnosti zásahu od Applu. Dále se Míra a Michal věnují obrovské ztrátě hodnoty iPhonů Air, kde cena může klesnout až o 48 % během pouhých deseti týdnů. Další téma se týká konkurence pro AirTag, kdy Samsung SmartThings Find začíná spolupracovat s Turkish Airlines na lokalizaci ztracených zavazadel. Na závěr je zmíněna nová funkce v Google Fotkách, která umožní nativní úpravu portrétních fotografií, včetně retušování obličejů.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

