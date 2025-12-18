Největší pozornost je věnována podpoře AirDropu na Google Pixelech, která umožňuje posílání souborů iPhonům bez nutnosti zásahu od Applu. Dále se Míra a Michal věnují obrovské ztrátě hodnoty iPhonů Air, kde cena může klesnout až o 48 % během pouhých deseti týdnů. Další téma se týká konkurence pro AirTag, kdy Samsung SmartThings Find začíná spolupracovat s Turkish Airlines na lokalizaci ztracených zavazadel. Na závěr je zmíněna nová funkce v Google Fotkách, která umožní nativní úpravu portrétních fotografií, včetně retušování obličejů.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.
Video
Audio
Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě Buy Me a Coffee.
Předvánoční slevy padly na Xiaomi. Oblíbená novinka je nejlevnější na trhu, stojí jen 12 410 Kč
Komentáře