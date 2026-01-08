Nový rok 2026 je tady. Co nás letos čeká v oblasti mobilních telefonů a nejen těch? Povíme si naše odhady ale nebude to jen o těch. Čekají nás možná ještě větší baterie v mobilu. Možná se dočkáme více ohebných mobilů včetně jednoho od Applu. A samozřejmě umělá inteligence bude už asi úplně všude. A co dalšího?
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.
