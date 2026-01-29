Redmi Turbo 5 oficiálně: 7560 mAh baterie, 100W nabíjení a solidní výkon

Zdroj: Redmi1
Dnes jsme se dočkali velmi zajímavého smartphonu Redmi Turbo 5 Max, ale kromě toho zde je ještě jedna novinka Redmi Turbo 5. Už podle názvu je jasné, že se nenabídne stejná výbava, i tak specifikace vypadají dobře.
Taky dobrý
Zatímco model Redmi Turbo 5 Max láká na baterii o kapacitě 9000 mAh, tak u modelu Redmi Turbo 5 se nabízí o něco nižší kapacita, i tak 7560 mAh vypadá stále dobře. Zůstalo dokonce 100W nabíjení, stereo reproduktory, i všechny certifikace včetně IP69K.
Dle názvu jde o slabší model, což je vidět například u procesoru. Redmi Turbo 5 je vybaven Dimensity 8500 Ultra. Současně se nabízí nižší úhlopříčka, i tak je zachováno vysoké rozlišení panelu, jeho rychlost i jas. Menší krok zpět vidíme u čtečky otisků prstů, kde byla použita optická technologie.
Redmi Turbo 5 nabízí stejnou fotografickou výbavu, a to i na přední straně. Základem je zde tedy 50MPx senzor s optickou stabilizací obrazu. Tomu sekunduje 8MPx ultra širokoúhlý snímač. Základní verze Redmi Turbo 5 má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 5 900 Kč bez daně a dalších poplatků. I zde netušíme, pod jakým názvem novinka zavítá do Evropy a jestli si zachová všechny specifikace na stejné úrovni.
Specifikace Redmi Turbo 5
- displej: 6,59 palců (2756 x 1268 pixelů) 1,5K OLED, 120 Hz, až 2560 Hz okamžitá vzorkovací frekvence, Dolby Vision, 3840 Hz vysokofrekvenční PWM stmívání + DC stmívání, jas až 3500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Dimensity 8500-Ultra (4nm, až 3,4 GHz), Arm Mail-G720 MC8 GPU
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra RAM
- úložiště: 256/512 GB UFS 4,1
- Operační systém: Android 16, Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,95″ IMX882, OIS, EIS, až 4K 60fps video)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- přední: 20 Mpx (OV20B, f/2,2, až 1080p 60fps video)
- IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
- optická čtečka otisků prstů v displeji, infračervený senzor
- stereo, USB-C audio
- Konektivita: 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5,4, GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 157,53 x 75,19 x 8,18 mm, 204 gramů
- baterie a nabíjení: 7560 mAh, 100W rychlé nabíjení
Zdroj: fonearena.com
Komentáře
Martin Jeřábek29. 1. 2026, 20:37
Baterie 6500mAh a pod názvem X8 Pro, X8 Pro Max bude jako Turbo 5 Max s baterií 8500.