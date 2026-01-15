Špičková novinka Honor Magic8 Pro je tady! K nákupu teď získáte navíc dárek v hodnotě 4 490 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

Špičkový displej, extrémní odolnost a jedna z nejlepších fotosoustav roku 2026. To jsou nové Honor Magic8 Pro a Magic8 Lite, které se úderem dnešního dne dostaly do prodeje. Honor rozhodně nesázel na kompromisy, proto oba modely vybavil těmi nejjasnějšími displeji, vysokou odolností a špičkovou fotosoustavou. V Mobil Pohotovosti je navíc pořídíte s několika dárky, včetně tabletu v hodnotě 4 490 Kč.

Nerozbitná novinka od 8 990 Kč

Honor Magic8 Lite startuje na 8 990 Kč a za tuhle cenu nabízí překvapivě hodně. Jako první telefon na světě získal certifikaci SGS Triple-resistant Premium Performance, která potvrzuje odolnost proti prachu, vodě i pádům. Zvládne pády z výšky až 2,5 metru a nevadí mu ani extrémní teploty od –30 °C do 55 °C.

K tomu přidává velkou 7 500mAh baterii, jasný OLED displej a fotoaparát, který ve své cenové kategorii patří k těm nejlepším. V Mobil Pohotovosti ho pořídíte za zaváděcí cenu 8 990 Kč a jako dárek získáte sluchátka Honor Earbuds S8 v hodnotě 1 990 Kč, půlroční záruku zdarma a možnost splátek bez navýšení.

Vlajkovka se špičkovou fotosoustavou

To nejlepší ale přináší Honor Magic8 Pro. Uvnitř má nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5, který zvládne i nejnáročnější hry, a hlavně jednu z nejpokročilejších fotosoustav. Kombinuje 200Mpx noční teleobjektiv s 3,7x optickým zoomem a až 100x digitálním přiblížením, 50Mpx hlavní senzor s optickou stabilizací a 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Nový Ultra Noční systém navíc díky AI vytahuje detaily i tam, kde by jinak zanikly.

Výdrž zajišťuje velká 6 270mAh baterie s podporou 100W drátového a 80W bezdrátového nabíjení. Magic8 Pro přidává i prémiové funkce jako duální 3D biometrické odemykání, zvýšenou odolnost IP68/69/69K, AI tlačítko a displej s certifikací TÜV Rheinland Full Care Display 5.0, kterou získal jako první model na trhu.

V Mobil Pohotovosti k novince navíc získáte rovnou dva dárky, a to tablet Honor Pad X9a v hodnotě 4 490 Kč, Gift Box obsahující kryt na telefon s magsafe, peněženku na karty se stojánkem, magnetický stojánek, šňůrku na telefon s integrovaným nabíjecím kabelem a 2 kovové kroužky k nalepení na telefon, a roční záruku úplně zdarma.

