Poco má v dalších plánech X8 Pro a X8 Pro Max

Firma Poco začíná dávat dohromady dvojici nových zařízení, kterou tentokrát postaví do řady X8. Jen pár dnů od oficiálního oznámení modelů M8 a M8 Pro postupně vycházejí certifikace patřící přírůstkům s označením X8 Pro a X8 Pro Max. Poslední generace X7 od čínského výrobce dorazila v lednu loňského roku, takže roční rozestup mezi nimi by dával smysl.
Silná střední třída
Základního zástupce by měli v letošním roce zcela vypustit, takže série bude začínat až telefonem pod názvem X8 Pro. Ten si pravděpodobně připíše LTPS OLED panel s 1,5K rozlišením. Pod ním poběží čipová sada Dimensity 8500 od MediaTeku a celkovou výdrž má určovat 6 500 mAh baterie. Samozřejmě nevynechají technologii rychlého 100W nabíjení.
Do lepší výchozí pozice se dostane model Poco X8 Pro Max, který si vyslouží displej s úhlopříčkou okolo 6,83 palce při stejném nastavení jako výše zmíněný zástupce. Hardwarová část nabídne výkonný procesor Dimensity 9500s nebo 16GB operační paměť RAM. V tomto případě 100W nabíjení připojí k 9 000mAh článku baterie.
Obě novinky od prvního startu naběhnou pod platformou HyperOS 3, kde v základu najdete operační systém Android 16. Nakonec představení v nejbližších týdnech se může postarat o rozuzlení celé situace.
