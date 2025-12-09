Poco C85 5G je levné pokračování s lehce upravenými specifikacemi

Zdroj: Poco

Před pár měsíci byl představen model Poco C85 a nyní zde máme jeho 5G verzi, tedy Poco C85 5G. Zpravidla nejde jen o přidání podpory mobilních sítí páté generace, ale tady máme asivýjimku.

Jeden krok vpřed

Pakliže firma uvede základní verzi s LTE a následně 5G variantu, změn bývá hodně. Například se mění rozlišení displeje, fotografická výbava a někdy i baterie. Poco C85 5G ale nemá tolik rozdílů oproti Poco C85. V první řadě byl vyměněn procesor za Dimensity 6300, který právě podporuje sítě páté generace.

POCO C85 5G 1012x859x

Zdroj: Poco

Druhá změna se odehrála v případě úložiště. Už zde není stařičká technologie eMMC, ale došlo na použití modernější UFS 2.2, což je tedy dobrá zpráva, jelikož se zrychlí manipulace se soubory. Ostatní specifikace ale zůstávají stejné. Na zadní straně je použitelný jen jeden foťák a displej má stále jen HD+ rozlišení, byť si zachovává 120Hz obnovovací frekvenci.

Poco C85 5G je stále odolně vůči vodě a prachu, byť tedy základně. Baterie se pyšní kapacitou 6000 mAh a dokonce firma ponechala konektor na sluchátka. Poco C85 5G má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 2 800 Kč, což je celkem lákavá suma, nebo spíše odpovídá výbavě.

Specifikace Poco C85 5G

  • displej: 6,9 palců, 1600 x 720 pixelů, až 810 nitů, 120 Hz, LCD
  • procesor: Dimensity 6300
  • RAM: 4/6/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128 GB UFS 2.2
  • Android 15 + HyperOS 2
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP64
  • 3.5mm jack
  • 5G, LTE, NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS | Glonass | Galileo | Beidou
  • rozměry: 171,56 x 79,49 x 7,99 mm; 211 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 33W

Zdroje: gizmochina.com, fonearena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

