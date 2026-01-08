Výrazné slevy na monitory, herní klávesnice i rychlá SSD: Alza Mega Slevy KOMERČNÍ ČLÁNEK

2026-01-07T19:48:23+01:00
8. 1. 2026

Společnost Alza.cz zahájila rozsáhlou slevovou akci nazvanou Mega výprodej roku. V rámci této kampaně došlo ke snížení cen u stovek produktů napříč různými kategoriemi elektroniky. Významné cenové korekce se dotkly zejména segmentu počítačového příslušenství a periférií. Zákazníci tak mají možnost pořídit moderní hardware pro práci i zábavu za zvýhodněných podmínek. Níže přinášíme přehled vybraných produktů z kategorií monitorů, klávesnic a datových úložišť.

Monitory pro práci i gaming

Kategorie monitorů nabízí široký výběr modelů od přenosných displejů až po velké 4K obrazovky. Slevy se vztahují jak na kancelářské modely zaměřené na produktivitu, tak na herní monitory s vysokou obnovovací frekvencí.

Klávesnice pro každé použití

Výprodej zahrnuje také pestrou paletu klávesnic. Zlevněny byly bezdrátové sety vhodné pro připojení k více zařízením současně, ale i specializované mechanické herní klávesnice s rychlou odezvou a podsvícením.

Externí datová úložiště

Pro zálohování dat nebo přenos velkých souborů jsou v nabídce zahrnuta externí úložiště. Akce se týká především rychlých a kompaktních externích SSD disků s kapacitami až 2 TB, ale i paměťových karet pro fotoaparáty.

Kompletní nabídku produktů v akci naleznete na webových stránkách prodejce.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

