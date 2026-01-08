Společnost Alza.cz zahájila rozsáhlou slevovou akci nazvanou Mega výprodej roku. V rámci této kampaně došlo ke snížení cen u stovek produktů napříč různými kategoriemi elektroniky. Významné cenové korekce se dotkly zejména segmentu počítačového příslušenství a periférií. Zákazníci tak mají možnost pořídit moderní hardware pro práci i zábavu za zvýhodněných podmínek. Níže přinášíme přehled vybraných produktů z kategorií monitorů, klávesnic a datových úložišť.
Monitory pro práci i gaming
Kategorie monitorů nabízí široký výběr modelů od přenosných displejů až po velké 4K obrazovky. Slevy se vztahují jak na kancelářské modely zaměřené na produktivitu, tak na herní monitory s vysokou obnovovací frekvencí.
- 15.6″ Lenovo ThinkVision M15 (-20 %)
- 32″ Dell 32 Plus (S3225QC) (-34 %)
- 23,8″ LG UltraGear 24G411A-B (-25 %)
- 24″ LG 24BA550-B (-27 %)
- 27″ GIGABYTE M27UP ICE (-15 %)
Klávesnice pro každé použití
Výprodej zahrnuje také pestrou paletu klávesnic. Zlevněny byly bezdrátové sety vhodné pro připojení k více zařízením současně, ale i specializované mechanické herní klávesnice s rychlou odezvou a podsvícením.
- Trust VAIYA Multidevice Wirls Keyboard CZ/SK (-40 %)
- Logitech G515 TKL Lightspeed Tactile Black – CZ/SK (-26 %)
- White Shark NAGAMAKI, hnědý SW, černá – US (-25 %)
- Dell Multi-Device bezdrátová klávesnice – KB700 – CZ / SK (-28 %)
- Rapture FOXTROT HE, Gateron Dual-Rail White, černá – CZ/SK (-20 %)
Externí datová úložiště
Pro zálohování dat nebo přenos velkých souborů jsou v nabídce zahrnuta externí úložiště. Akce se týká především rychlých a kompaktních externích SSD disků s kapacitami až 2 TB, ale i paměťových karet pro fotoaparáty.
- VERBATIM Pocket SSD 1TB černá/červená (-10 %)
- Sandisk Compact Flash 32GB Extreme (-10 %)
- VERBATIM SUREFIRE PyroDrive Gaming SSD Slim 1TB, černý (-5 %)
- VERBATIM SUREFIRE PyroDrive Gaming SSD Slim 2TB, černý (-5 %)
Kompletní nabídku produktů v akci naleznete na webových stránkách prodejce.
