Redmi Note 15 zamířil do prodeje. Stojí jen 4 tisíce a má 108Mpx foťák i 120Hz displej

Xiaomi začíná v Česku prodávat jedny z nejočekávanějších smartphonů letošního roku – telefony řady Redmi Note 15. Celá pětice nových modelů přímo navazuje na loňské bestsellery a přináší několik zajímavých vylepšení. Cena startuje už na 4 290 Kč a v prvních dnech navíc k telefonům získáte nálož dárků, včetně horkovzdušné fritézy Xiaomi.

Zdokonalený bestseller

Řada Redmi Note od Xiaomi zpravidla patří k těm s absolutně nejlepším poměrem mezi cenou a výkonem a nová řada není výjimkou. Už základní Redmi Note 15 má čím zaujmout – nabídne lepší 120Hz AMOLED displej se špičkovým jasem až 3 200 nitů, vyšší odolnost IP64, výkonnější čipset od Mediateku, velkou 5 520mAh baterii, 33W nabíjení a nakonec i slušný 108Mpx fotoaparát doplněný nově o 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv.

To vše za cenu jen 4 290 Kč (běžně 4 990 Kč) díky zaváděcí slevě, s roční bezplatnou opravou displeje a 3letou zárukou zdarma speciálně u Mobil Pohotovosti.

Nejlevnějších 200Mpx, 120Hz, 100W

Špičkovými parametry pak láká vrcholný Redmi Note 15 Pro+, na který navíc platí sleva až 2 tisíce a získáte k němu horkovzdušnou fritézu Xiaomi za recenzi. Za cenu jen 9 090 Kč (běžně 10 990 Kč) jde totiž o nejlevnější telefon s 200Mpx fotoaparátem, 120Hz AMOLED displejem a 100W nabíjením. Skvělá je i obří 6 500mAh baterie nebo kombinované krytí IP68/IP69K, kdy se telefon nezalekne tlakové nebo horké vody.

U Mobil Pohotovosti si můžete cenu Xiaomi novinek srazit až o 2 000 Kč, a navíc k vybraným modelům získáte horkovzdušnou fritézu zcela zdarma jako dárek za recenzi. Obě nabídky platí do 18. 2. Pro studenty je navíc připravena 7% sleva po předložení ISIC karty. Jedině na mp.cz pak k telefonům dostanete i prodlouženou 3letou záruku zdarma.

