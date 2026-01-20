Motorola brzy odhalí Edge 70 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion | Zdroj: Motorola
Společnost Motorola má hotovou další novinku do modelové řady Edge 70. Ve velmi brzké době se totiž ukáže přírůstek s názvem Edge 70 Fusion. Za aktuálním únikem stojí spolehlivý „leaker“ Evan Blass (@evleaks), který právě dnes zveřejnil takřka kompletní seznam specifikací. Na čínském výrobci tak nejspíš zůstane jen odhalení samotné podoby telefonu.
Žádný velký skok
Zástupce doposud nesl kódové označení Avenger a do jeho čela se nakonec postaví 6,78palcový OLED displej s 1,5K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Panel nabídne všechny čtyři strany zakřivené, přičemž o ochranu se postará odolné sklo Gorilla Glass 7i. Dovnitř nasadí čipovou sadu Snapdragon 7s Gen 3 od Qualcommu, 8/12GB operační paměť RAM po boku 256GB interního úložiště.
Hlavní snímač vzadu bude vyřešen 50MPx objektivem Lytia od Sony, zatímco pro milovníky selfie fotografování připraví přední 32MPx kamerku. O něco delší výdrž se zaslouží 7 000mAh článek baterie s technologií rychlého 68W nabíjení. Celá konstrukce by měla splňovat požadavky certifikace IP69 a MIL STD-810H.
Softwarovou stránku zastoupí operační systém Android 16, u kterého údajně slíbí 3 hlavní aktualizace a 4 roky bezpečnostních záplat. Ve zbytku výbavy zaujmou stereo reproduktory s technologií Dolby Atmos, síťový standard Wi-Fi 6, snímač otisků prstů přímo pod displejem nebo 5 různých barevných provedení.
Předchůdce dorazil na český trh v dubnu 2025 za cenu 9 999 Kč, takže tohoto nástupce můžeme vyhlížet snad již v následujících týdnech.
Zdroje: x.com, gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře