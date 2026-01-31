Velká slevová akce na televizory: Moderní technologie Mini LED, QLED a OLED nyní výrazně levněji KOMERČNÍ ČLÁNEK

Velká slevová akce na televizory: Moderní technologie Mini LED, QLED a OLED nyní výrazně levněji2026-01-31T14:30:14+01:00
• 31. 1. 2026#Ostatní

Zájemci o upgrade domácího kina mají nyní příležitost pořídit nové televizory za zvýhodněné ceny. Aktuální nabídka na trhu zahrnuje široké spektrum modelů využívajících nejpokročilejší zobrazovací technologie současnosti. Výrazné slevy se dotkly prémiových segmentů Mini LED a OLED, ale i populárních kategorií QLED a QNED, které nabízejí vyvážený poměr ceny a výkonu. V akci jsou dostupné různé úhlopříčky od kompaktních 40 palců až po velkoformátové 83palcové obrazovky.

Televizory s technologií Mini LED

Technologie Mini LED přináší vysoký jas a precizní řízení podsvícení díky tisícům miniaturních diod. Tato kategorie je ideální pro sledování obsahu v jasných místnostech a pro HDR obsah. V aktuální nabídce lze nalézt modely značek Hisense, Samsung či Xiaomi. Za zmínku stojí například modely Hisense, které kromě dvacetiprocentní slevy lákají také na pětiletou záruku po registraci.

Dostupné modely QLED a QNED

Kategorie QLED (Quantum Dot LED) a QNED kombinuje LED podsvícení s vrstvou kvantových teček pro dosažení širokého barevného spektra a vysoké svítivosti. Tyto televizory představují populární volbu pro běžné sledování TV vysílání, streamovacích služeb i hraní her. Zlevněné modely od výrobců LG a TCL nabízejí různé velikosti a slevy dosahující až 26 %.

Prémiová kvalita obrazu s OLED

Pro uživatele vyžadující absolutní černou, nekonečný kontrast a rychlou odezvu jsou určeny OLED televizory. Tato technologie, kde každý pixel svítí samostatně, je často považována za vrchol současné nabídky. V akci jsou zahrnuty modely předních značek jako Sony, LG, Samsung a Haier. Speciální nabídku představuje například model od Sony, který kombinuje slevu na TV s dodatečnou 40% slevou na soundbar.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Apple iPin místo hodinek? ⌚ Gemini porazilo ChatGPT + iPhone 18 Pro

💡ANKETA: Který vedlejší fotoaparát na mobilu je pro vás nejdůležitější?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat