Zájemci o upgrade domácího kina mají nyní příležitost pořídit nové televizory za zvýhodněné ceny. Aktuální nabídka na trhu zahrnuje široké spektrum modelů využívajících nejpokročilejší zobrazovací technologie současnosti. Výrazné slevy se dotkly prémiových segmentů Mini LED a OLED, ale i populárních kategorií QLED a QNED, které nabízejí vyvážený poměr ceny a výkonu. V akci jsou dostupné různé úhlopříčky od kompaktních 40 palců až po velkoformátové 83palcové obrazovky.
Televizory s technologií Mini LED
Technologie Mini LED přináší vysoký jas a precizní řízení podsvícení díky tisícům miniaturních diod. Tato kategorie je ideální pro sledování obsahu v jasných místnostech a pro HDR obsah. V aktuální nabídce lze nalézt modely značek Hisense, Samsung či Xiaomi. Za zmínku stojí například modely Hisense, které kromě dvacetiprocentní slevy lákají také na pětiletou záruku po registraci.
- 65″ Hisense 65U7Q + 5 let záruka po registraci (-20 %)
- 55″ Hisense 55U7Q + 5 let záruka po registraci (-20 %)
- 75″ Samsung QE75QN85F (-12 %)
- 65″ Xiaomi TV S Mini LED 2025 (-18 %)
- Další slevy najdete zde
Dostupné modely QLED a QNED
Kategorie QLED (Quantum Dot LED) a QNED kombinuje LED podsvícení s vrstvou kvantových teček pro dosažení širokého barevného spektra a vysoké svítivosti. Tyto televizory představují populární volbu pro běžné sledování TV vysílání, streamovacích služeb i hraní her. Zlevněné modely od výrobců LG a TCL nabízejí různé velikosti a slevy dosahující až 26 %.
- 55″ LG 55QNED80A6A (-14 %)
- 40″ TCL 40S5K (-26 %)
- 75″ TCL 75P7K (-20 %)
- 65″ LG 65QNED70A6A (-24 %)
- Další slevy najdete zde
Prémiová kvalita obrazu s OLED
Pro uživatele vyžadující absolutní černou, nekonečný kontrast a rychlou odezvu jsou určeny OLED televizory. Tato technologie, kde každý pixel svítí samostatně, je často považována za vrchol současné nabídky. V akci jsou zahrnuty modely předních značek jako Sony, LG, Samsung a Haier. Speciální nabídku představuje například model od Sony, který kombinuje slevu na TV s dodatečnou 40% slevou na soundbar.
- 55″ Sony Bravia 8A (K55XR8AB.CEI) + 40% sleva na soundbar Sony Theatre Bar 6 (-12 %)
- 48″ LG OLED48B56 (-9 %)
- 83″ LG OLED83B56 (-15 %)
- 55″ Samsung QE55S84F (-21 %)
- 65″ HAIER H65C95EUX (-20 %)
- Další slevy najdete zde
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře