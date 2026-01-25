Jak nebýt s mobilem za barbara? 20 pravidel moderní etikety

Zdroj: Dotekomanie.cz
Mobilní telefony se staly nedílnou součástí našich životů, byť se tedy najdou výjimky. S mobilem mnohdy usínáme, mnohdy také vstáváme. Otázkou je, jestli jej musíme mít neustále u sebe, nebo mu věnovat pozornost za každou cenu. Už se ale mnohdy neohlížíme na to, kdy a jak jej používáme.
Mobilní bonton
Ve společnosti existují psaná i nepsaná pravidla etikety, ale i ta se musí měnit podle toho, jak se vyvíjí móda i technologie. Pokud jde o mobilní telefony, tak i zde bychom si měli dávat pozor na určité návyky nebo práci s mobilem jako takovým. Oslovili jsme proto experta na etiketu a kultivovanou komunikaci, Daniela Šmídu. Ten ve spolupráci se společností Motorola v rámci uvedení mobilu Motorola Razr 60 Ultra (recenze) vydal booklet o tom, jak používat smartphone ve společnosti.
„Neuniklo mé pozornosti, že každý telefon má vedle základního příslušenství návod, jak jej používat. Avšak v žádném nebyl návod, jak mobil používat s ohledem na ostatní.“, Daniel Šmíd
Booklet vyšel ve fyzické podobě a obsahuje dvacet rad, jak správně pracovat s mobilním telefonem, na co si dávat pozor a čemu se vyhnout. Se svolením tyto rady publikujeme v online podobě. Díky nim možná budete více působit jako gentleman nebo dáma.
1. Zvuk v hromadné dopravě
V uzavřeném prostoru se váš hlas násobí. Přestože máte pocit, že mluvíte tiše, okolí vnímá každé slovo. Lidé nemusí chtít slyšet detaily vaší pracovní schůzky ani to, co jste včera dělali po půlnoci. Mobilní etiketa říká jasně: hovory v MHD jsou společenským faux pas. Pokud musíte nutně zavolat, buďte struční a mluvte diskrétně. Ještě lepší varianta? Počkejte, až vystoupíte.
2. Chůze s pohledem na displej?
Kombinace, která způsobuje nechtěné srážky, zmatky a vytváří chodníkové „zombie“. Když se plně soustředíte na displej, často zpomalujete, měníte směr a nutíte ostatní, aby se vám vyhýbali. A pokud si někdo myslí, že multitasking zvládá, ať si vzpomene na všechny ty lampy, cedule a nejčastěji ramena lidí, do kterých už vrazil.
3. Telefon na stole
Podobně jako páté kolo u vozu – zbytečné a rušivé. Signalizuje, že vaše soustředění může kdykoli odbočit jinam a narušuje atmosféru. Přestože je váš telefon krásný (a to tedy je) nechejte jej mimo stůl. Na obchodním obědě to působí neprofesionálně. A na rande to může váš protějšek vnímat doslova jako urážku. Vaše skutečná přítomnost znamená nechat mobil v kapse.
4. Zaslouží si vaši pozornost
„Phubbing“ – ignorování druhých kvůli telefonu – je nejrychlejší způsob, jak si zkazit vztahy. A mnohdy natrvalo. Zkuste si představit, že by někdo během rozhovoru s vámi rozevřel časopis a začal si číst. Přesně tak působí člověk, který se místo na vás dívá na displej. Pokud si druhých vážíte, věnujte jim plnou pozornost. Neriskujte, že si nevšimnete jejich odchodu.
5. Hlasitý odposlech?
Vaše hovory nejsou talk show ani podcast. A ostatní nejsou publikum. Telefonování na hlasitý odposlech na veřejnosti je znakem nedostatku ohleduplnosti a sociálního citu. Lidé kolem nemusí vědět, jaké má kdo plány na víkend, co si myslí o kolegovi z práce nebo jak probíhá vaše rodinná sešlost. A navíc ten, s kým telefonujete, možná opravdu nechce být zábavou pro ostatní.
6. Vyžádejte si raději svolení
Jídlo je určeno k vychutnání, ne k focení. Pokud už musíte svůj talíř zvěčnit, dělejte to se svolením ostatních u stolu a rychle. V některých restauracích je pořízení fotek dokonce nevhodné – připravené jídlo je duševním vlastnictvím šéfkuchaře. Navíc ne každý umí vyfotit jídlo tak, jak opravdu vypadá. Chcete vyniknout? Zeptejte se personálu, zda s focením a zveřejněním souhlasí.
7. V divadle, kině či na koncertě…
Jste si jistí, že potřebujete pořizovat rozmazané video koncertu, na které se už nikdy nepodíváte? Osvětlený displej v temném sále ruší všechny kolem vás. A vám snižuje dojem z akce. Málokdo v divadle nebo kině ocení, když začne váš telefon bzučet nebo vyzvánět během nejnapínavější scény. Pokud už musíte být „na příjmu“, o čemž máme všichni pochybnosti, nastavte alespoň tichý režim.
8. S vaší rodinou a přáteli
Vaši nejbližší si zaslouží vaši plnou pozornost. Když trávíte čas s dětmi, partnerem nebo rodiči, je nepatřičné odbíhat na dlouhé hovory nebo neustále kontrolovat zprávy. Pokud čekáte něco důležitého, vysvětlete to předem a hovor nebo zprávy vyřiďte co nejrychleji. A pokud nic takového není, zapomeňte na chvíli, že máte mobil. A uvědomte si, že máte své nejbližší.
9. Extra citlivé momenty
Některé situace vyžadují naprostý respekt, jemný cit a klid. Telefon na posledním rozloučení, nebo v nemocnici je vrchol nevhodného chování. A pokud vás někdy napadne pořizovat si na takových místech selfie nebo fotit hospitalizované v jejich nemocničním pokoji, raději okamžitě ten nápad opusťte. Váš telefon opravdu nemusí vidět vše.
10. Pravidla rodinného stolu
Jestliže večeře v restauraci s mobilem v ruce není dobrý nápad, proč by to mělo být doma jiné? Právě v rodině se formují návyky. Všem ostatním i dětem, pokud máte, ukazujete, kdo vlastně jste. Vychutnejte si raději jídlo a čas strávený s ostatními bez vyrušování. Povídejte si. Nebo jednoduše mlčte. Pokud máte nutkání telefonovat nebo zkontrolovat sítě, odložte to na později.
11. Obchodní setkání
Schůzka je prostor pro soustředěnou komunikaci. Ať jde o úvodní setkání nebo už „xtou“ v pořadí. Když vám během jednání začne vyzvánět telefon nebo se ozvou notifikace, působí to neprofesionálně a rušivě. Nastavte si před jakýmkoli setkáním tichý režim nebo letový mód. A když musíte vyřídit důležitý hovor, informujte o tom svůj protějšek předem. Odejděte a brzy se vraťte.
12. Pozor na vibrace
Když mobil vrní na dřevěném stole v zasedací místnosti, zní to jako blížící se zemětřesení. Podobně rušivě mohou vibrace působit, pokud je váš telefon delší dobu v tašce, například na dřevěné židli. Vibrace sice na první pohled působí diskrétně, ale na pevném povrchu jsou paradoxně ještě rušivější než běžné vyzvánění, lidé je totiž většinou nevypínají.
13. Čekáte na důležitý hovor?
Chystáte se na jednání a víte, že vám někdo bude volat? Upozorněte na to předem. Stačí jednoduchá věta: „Omlouvám se, ale čekám urgentní hovor, který musím vyřídit.“ V životě nás všech jsou důležité věci. Omluvou však předejdete nepříjemnému dojmu, že jednání po zazvonění ignorujete. Váš hovor veďte mimo stůl a vyřešte jej co nejdříve.
14. Typ zvonění
Zřejmě ne každý v kanceláři ocení, když se každých deset minut ozve „We Will Rock You“ nebo znělka z vašeho oblíbeného seriálu. Jestliže pracujete v prostředí, kde se očekává profesionalita a lidé se na svoji práci soustředí, zvolte neutrální a nerušivé vyzvánění. Zvláště citliví buďte v případě, že pracujete v open space kancelářích, kde se zvuky během dne sčítají.
15. Co se zmeškaným hovorem?
Ignorování výpisu zmeškaných hovorů je stejně nezdvořilé jako nezdravit. Na pozdrav odpovídáme, na zmeškaný hovor voláme zpět. Pokud někdo volal a nezanechal zprávu, ozvěte se co nejdříve. Nebo napište, pokud by bylo volání nevhodné. Například v pozdní večerní hodinu. Je sebestředné a egoistické myslet si, že má někdo volat znovu, „když něco chce“.
16. Každý má jiný režim
Jistě je lepší nevolat a psát před devátou ráno nebo po šesté večer, pokud nejde o naléhavou záležitost. Výjimkou jsou hovory, kdy přesně víte, že váš protějšek nebude rušen. Samostatnou kapitolou jsou blízcí přátelé a rodina, kde si lze dovolit volat brzy i relativně pozdě. Pro lepší představu: s jakou radostí byste přijímali hovor vy? A ještě něco. Nevolejte v době oběda.
17. Souboj rozhovorů
Pokud s někým mluvíte tváří v tvář a začne vám zvonit mobil, položte si otázku: kdo je teď opravdu důležitější? Přijmout hovor uprostřed konverzace znamená: „Promiň, ale někdo jiný je mi právě teď přednější.“ Nejde-li o urgentní situaci, nechte ho zvonit a volejte zpět později. Raději nikdy neříkejte větu „Mám teď jednání, zavolám zpět“. Sdělujete, že jsou vám „fuk“ obě strany.
18. „Kdo volá?“
Když někomu voláte, vždy se představte: „Dobré ráno, Zdeněk Malý.“ Nemůžete si být totiž jistí, že protějšek má vaše číslo uloženo. Výjimkou jsou ty nejbližší vztahy v rodině a mezi přáteli, kde říkat, kdo jste, je nadbytečné. Přijímáte-li hovor, neptejte se „Kdo volá?“. Rovnou začněte zdvořilým představením sebe sama „Marek Nový, dobré odpoledne.“ Přívětivý začátek = lepší dojem.
19. Respektujte soukromí druhých
Kdo touží být hvězdou vašeho Instagramu? Pokud pořizujete fotky nebo videa na veřejnosti, ujistěte se, že nesnímáte lidi, kteří by si to nepřáli. V kanceláři, na jednáních nebo v soukromých prostorách, je pořizování záznamů bez souhlasu nevhodné či dokonce právně problematické. Chcete-li někoho zvěčnit, jednoduše se zeptejte: „Mohu si vás vyfotit?“ Někteří vám rádi vyhoví. Jiní ne.
20. Psaní během rozhovoru
Pokud s někým vedete rozhovor, nevytahujte mobil proto, abyste odpověděli na zprávu nebo si prohlédli notifikace. Vypadá to neuctivě. A co hůř – dáváte tím najevo, že to, co vám druhý říká, vás ve skutečnosti nezajímá. Představte si, že byste uprostřed konverzace najednou pustili televizi a začali se dívat. Nesmysl, že? Přesně tak ale vypadáte, když si v rozhovoru prohlížíte displej.
